▲ 【中美角力】美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打

中美關係陷入冰點。被視為中南海智囊的人民大學國際關係學院教授金燦榮日前在綫上活動表示，中美將進入長期競爭關係，美國總統特朗普周遭人物對中國懷有不少敵意，兩國之間甚至「不能排除局部軍事衝突的可能」。金燦榮並指，美國遏制中國手握「15張牌」，並預言方會真打。

金燦榮在內地《觀察者網》發表線上演說、談及「百年變局與中美關係」，他直言「中國最近外部環境是有點變差」，並指出外部環境的4挑戰。

中美關係變壞5大原因

當中包括：第一是中美關係變差，第二是印度趁著中美關係來「搗亂」，第三是美國的一些鐵桿盟友，像澳洲、日本、加拿大及一些東歐國家，像是捷克也跟著刁難中國；第四是因為美國到處宣揚中國威脅論污蔑中國，所以有些非洲國家對中國也有一些不滿，「當然，這些問題的核心還是中美關係變差」。

金燦榮坦言，中美關係會進入較長的競爭階段；從歷史角度看，中美關係是合則兩利，鬥則兩傷，他也指出，從1979年1月1日中美建交到現在41年半，雙方都是獲益的，「我們在沒建交的時候還打過仗，雙方都受到損失」。

金燦榮也分析，讓中美關係變得糟糕有5原因：

第一是中美確實進入「老大老二矛盾」，在國際關係裡這種矛盾很難處理

第二是兩國情緒不對勁，美國民粹主義高漲，中國民粹主義也高漲

第三是美國內部矛盾增多，所以變得很焦慮，少了包容，多了自私

第四是中國現在情況也變化了，國內複雜，外交受到的制約也多

第五則是現在美國執政當局是比較糟糕的，「無法預測」，脾氣大、情緒化

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金燦榮直指，中美關係裡，美國已中國定位為對手，美方手上有至少15張牌來對付中國，包括：

1是貿易牌，對貨物徵稅

2是科技牌，諸如打遏華為和TikTok

3是金融牌，對中國2、300家實體企業進行制裁

4是司法牌，就是抓孟晚舟

5是輿論牌，就是在全世界污蔑、抨擊中國

6是台灣主權牌

7是香港問題牌

8是新疆問題牌

9是西藏問題牌

10是東海領土領海主權牌

11是南海領土領海主權牌

12是拉攏印度牌

13是攪局一帶一路牌

14是在世貿（WTO）裡面搞美歐日同盟，排擠中國在外

15是軍備控制談判，即要求中國參加美俄軍備控制談判

▲ 金燦榮則斷言，「局部軍事熱戰不能排除」。他指出，美國總統戰爭權挺大，自建國到現在對外打了260多場戰爭，真正經過國會批准的戰爭就5場，其他全部就是打了就打了。

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金燦榮強調，整體上美國戰略就是把中國定位為對手，行動上「真打」，中美關係性質轉變，關係曲線下滑。

美總統選情告急 特朗普恐製造危機

而外界關注美中兩國間會不會發生更大摩擦？金燦榮則斷言，「局部軍事熱戰不能排除」。他指出，美國總統戰爭權挺大，自建國到現在對外打了260多場戰爭，真正經過國會批准的戰爭就5場，其他全部就是打了就打了。

他又指，特朗普個性難料加上美國總統選情告急，恐會製造危機，創造連任機會。他直指，特朗普周邊的人對中國敵意很重。

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責任編輯：鄧國強

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