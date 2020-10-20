成吉思汗展不能說成吉思汗？法國不滿中國施壓叫停

▲ 成吉思汗展不能說成吉思汗？法國南特博物館不滿中國施壓 叫停展覽

中國與法國出現新矛盾。法國一家博物館懷疑不滿中國政府部門施壓，決定推遲舉行成吉思汗展覽。法國博物館稱，中方要求在展覽描述中加入「偏頗」論述，並刪去「成吉思汗」等字眼；一些法國傳媒更大字標題「成吉思汗展不能說成吉思汗」。時值中國對內蒙古自治區推行雙語教育政策，加上中歐關係趨向緊張，今次風波不排除令中歐文明碰撞再起。

法新社報道，西部城市南特（Nantes）歷史博物館周一（19日）宣佈，暫停已經籌備超過3年的成吉思汗展項目，將展覽押後至2024年10月。展覽原本由法國南特歷史博物館，與中國呼和浩特內蒙古博物院合辦。

南特歷史博物館稱，中國國家文物局要求修改展覽原本計劃，加入「重寫蒙古文化的偏頗論述，以配合中國新的國家敘事」。博物館指，中方要求在展覽中刪走「成吉思汗」、「帝國」、「蒙古人」的字眼，並審查展覽的文字、地圖、小冊子和宣傳品等等。

博物館又表示，中國近期收緊對蒙古族的政策，也是博物館決定叫停展覽因素，這博物館以「捍衛人文、科學和道德價值」名義所下的決定。

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成吉思汗是13世紀蒙古大汗，他的帝國一度伸延至東歐，並為其後人南進中原推翻宋朝、建立元朝打下基礎；成吉思汗亦由元朝建立人忽必烈追尊為元太祖。蒙古人統治中原後則逐步漢化，成為中華民族一支。中國政府近年在內蒙古宣傳「草原文化」，被指淡化蒙古文化和蒙古族意識。

英國廣播公司（BBC）引述一名不願透露姓名的內蒙古退休文化官員稱，內蒙古的確有宣傳草原文化、打造草原文化自治區的說法；把草原文化視為中華文化的一部分，符合官方中華民族多元一體的說法，而強調成吉思汗和蒙古帝國會涉及國際因素，這可能是容易引起爭議的地方。

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責任編輯：連兆鋒