【新冠疫苗】中國新冠肺炎疫苗人體試驗 巴西35%受試者有輕微副作用

巴西聖保羅州政府19日指出，在巴西參加中國北京科興生物公司與聖保羅布坦坦研究所合作研發的實驗疫苗CoronaVac第3階段人體試驗的9000名志願者中，有35%出現輕微副作用。這些輕微的副作用包括頭痛、接種部位腫脹。

聖保羅州長多利亞（João Doria）表示，臨床研究的初步結果證明，在巴西測試的所有疫苗中，Corona Vac的不良反應率最低，是目前進展最快、最安全和最有希望的抵抗新冠病毒疾病疫苗。聖保羅州政府預定今年底提出疫苗有效性的數據。

聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，到目前為止，巴西已在9000名志願受試者中接種1.2萬劑疫苗，其中35%出現頭痛和接種部位腫脹，沒有嚴重副作用的記錄。

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北京科興生物公司（Sinovac Biotech）9月底公布的研究指出，在中國參加試驗的逾5萬名志願者中，只有5.36%的受試者出現程度輕微的不良反應，包括注射部位輕度疼痛（3.08%），疲勞（1.53%）和中度發燒（0.21%）。

柯瓦斯指出，CoronaVac的試驗將擴大到1萬3000名志願者，包括老年人和兒童等高危險群，尤其是對老年人免疫反應的研究，以瞭解正常劑量疫苗在老年人中是否有效。多利亞表示，只要國家衛生監測局（Anvisa）批准CoronaVac，預計12月下旬即可開始對醫護人員進行預防接種。

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根據聖保羅州政府與北京科興生物公司簽署的協定，北京科興公司將在12月31日以前向聖保羅州提供4600萬初始劑量，之後再由布坦坦研究所在2月底以前生產6000萬劑。這些劑量將足以為聖保羅州4400萬民眾接種疫苗。

世衛組織（WHO）建議，應從醫護人員和老年人等染疫高風險群開始，然後逐步讓更多人接種。雖然如此，柯瓦斯表示，沒有必要為所有人接種疫苗，因為隨著群體免疫力提高，疫情將自然受到控制。柯瓦斯指出，一旦中國疫苗在初步分析中證明至少50%的療效，聖保羅州政府將向國家衛生監測局申請開放緊急使用CoronaVac。

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責任編輯：游昊雲

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