【中美角力】高調紀念抗美援朝  習：激勵中國戰勝一切強敵（組圖）

▲ 【中美角力時刻、高調紀念抗美援朝，習近平說激勵中國戰勝強敵。

中美角力白熱化敏感時刻，中共總書記習近平周一與全體政治局常委、和國家副主席王岐山等高層參觀「抗美援朝」展覽，紀念韓戰爆發70周年。習近平說，抗美援朝精神激勵中國克服一切艱難險阻，戰勝一切強大敵人。

新華社晚間報道，習近平等周一前往位於北京的中國人民革命軍事博物館參觀「銘記偉大勝利，捍衛和平正義—紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」。

習強調中國抗美援朝是「和平的勝利」

習近平說，70年前為了保衛和平、反抗侵略，黨和政府毅然作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策，中國人民志願軍「高舉正義旗幟」，和朝鮮人民及軍隊一起贏得勝利，「為世界和平和人類進步事業作出巨大貢獻」。他說，這場戰爭的勝利：

正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利。

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習近平強調，這場戰爭「鍛造形成的偉大抗美援朝精神，是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」。

報道提到，7名政治局常委和王岐山都參觀了展覽。另外，中共中央政治局常委王滬寧上午也在展覽開幕式發言說，展覽「充分彰顯中華民族不畏強暴、維護和平的堅定決心，激勵我們奮力投身新時代強國強軍偉大事業」。

全體常委現身 王岐山亦參加

據報道，中共中央政治局委員孫春蘭、張又俠、黃坤明、蔡奇、全國人大常委會副委員長丁仲禮以及全國政協副主席劉奇葆都出席開幕式。

中美關係緊張之際，中國今年高調紀念抗美援朝70年，央視也連續播放相關紀錄片。有香港媒體報道指，中央預定25日將高規格舉行紀念活動，習近平會親自參加，並首度頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。

▲ 中美角力白熱化敏感時刻，中共總書記習近平周一與全體政治局常委、和國家副主席王岐山等高層參觀「抗美援朝」展覽，紀念韓戰爆發70周年。

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責任編輯：鄧國強

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