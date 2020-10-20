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全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7

經濟脈搏 11:19 2020/10/20

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英國品牌評估機構Brand Finance周日（18日）公布「2020全球最有價值的100大科技品牌」，亞馬遜以2,207億美元的價值排在榜首，其次為Google及蘋果。中國有19家公司上榜，以排行第7、價值650億美元的華為最高；WeChat、騰訊（0700）躋身前10，並以「AAA+」評級在品牌實力指數中領先。

最有價值科技公司前10名

Brand Finace指出，受新冠肺炎全球大流行的影響，2020年科技行業喜憂參半，電子商務品牌可能會蓬勃發展，而肺炎疫情對媒體和遊戲行業的影響亦有限。在榜單分項中，最高價格的軟件品牌分別是Google、微軟、甲骨文；電子品牌是蘋果、三星、華為；電商品牌是亞馬遜、淘寶、天貓；媒體和遊戲品牌是Facebook、WeChat、Youtube。全部100個上榜品牌的總價值為18,172億美元，其中美國品牌佔總價值64.6%。

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除此之外，上榜的中國公司還包括阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）、美的、格力、百度、海爾、海康威視、優酷、小米（1810）、攜程、聯想、中興、京東方，以及台灣的台積電。

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Brand Finace總監Alex Haigh認為，科技行業的規模、多元化不同程度地受到新冠疫情的影響，電商品牌的品牌價值很可能在創紀錄的高需求之後得到提升。相比之下，其他科技品牌在未來一年的表現可能會更加動盪，供應鏈受到影響，消費者支出轉移和需求放緩影響品牌的盈利，最終影響其品牌價值。

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責任編輯：陳建錫

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