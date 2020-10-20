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【中國樓市】70個大中城市新樓售價按年升4.6% 漲幅略回落

經濟脈搏 11:27 2020/10/20

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國家統計局周二（20日）公布，今年9月，國內70個大中城市新建商品住宅價格指數按年上漲4.6%，漲幅較上月收窄4.8%，為自2016年2月以來最小。新建住宅價格指數按季上漲的有55個，持平的有7個，下跌的有8個。統計局城市司首席統計師孔鵬解讀指，房地產市場價格漲幅略有回落。

初步數據顯示，國內4個一線城市的新住宅售價按季上漲0.4%，漲幅較前一個月回落0.2個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.5%、0.6%和0.4%；二手住宅售價按季上漲0.9%，漲幅回落0.1個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、1.0%、0.7%和1.1%。另外，31個二線城市新住宅和二手住宅價格，分別上漲0.3%和0.2%；35個三線城市新住宅和二手住宅分別上漲0.5%和0.6%。

【中國樓市】南北樓市兩重天 北京租屋量價齊跌

【中國樓市】前三季房地産開發投資10.34萬億 按年增5.6%勝預期

中國指數研究院早前發布的「百城房價指數」指，9月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15,643元，按季上漲0.24%，漲幅較前一個月收窄0.26個百分點。中指院指，中央將繼續堅持「房住不炒」的定位，房地產金融監管力度也會進一步加強，以防範房地產金融風險。地方政府則將更加靈活因城施策，繼續落實房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。預計未來，部分熱點城市尤其房價上漲過快的城市，在調控上或會繼續加碼，但整體收緊空間不大。

【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

【中國樓市】北京半數新樓盤打折 成交面積按年跌18%

責任編輯：陳建錫

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