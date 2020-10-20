▲ 包圍中國 澳洲重返馬拉巴爾軍演 美日印澳13年首齊

中國澳洲關係可能再添緊張。澳洲確認，會參加11月印度洋「馬拉巴爾海軍軍演」，這是澳洲相隔13年後首次重返馬拉巴爾，與美國、日本及印度海軍聯合軍演。印度前軍官揚言，四國集齊令馬拉巴爾軍演「非常可怕」。美日澳印外長早前在日本舉行四國歷來第2次會談，中國外長王毅批評，美國印太戰略以美日澳印四國機制為依托，企圖構成新北約，是過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國霸權體系。

澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）形容，2020年馬拉巴爾軍演是項「里程碑式活動」（milestone activity）。她指馬拉巴爾等高端軍演是擴大澳洲海事能力，與親密夥伴建立相互操作性質，以及展示共同支持印太地區開放與繁榮意志的關鍵。

澳洲當局暫未公佈會派出海軍甚麼艦艇，前往孟加拉灣與亞拉伯海參與今年馬拉巴爾軍演。澳洲傳媒則引述消息報道，當局相信會派出，澳洲版神盾級驅逐艦霍巴特號（HMAS Hobart）、布里斯班號（HMAS Brisbane）等主力艦隻參演。

馬拉巴爾軍演（Exercise Malabar）始於1992年，初時只是印度與美國兩國海軍聯合演習，但演習在21世紀層次不斷升高，日本參加多次後於2015年成為第3個固定成員，而澳洲上次參與是2007年，當年也是美國、印度、日本及澳洲四國首次聯合軍演。

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澳洲2007年之後長期未再參與馬拉巴爾軍演，外界相信主要原因是澳洲政府不願過份刺激中國，因此澳洲今次重返馬拉巴爾尤其受到關注。時值美國特朗普政府推動美日澳印四國機制對抗中國，而澳洲近期也就疫情、貿易、當地政治等議題與中國關係緊張。

澳洲廣播公司（ABC）報道，印度海軍前發言人DK Sharma直呼，澳洲重返馬拉巴爾，令軍演變得「非常強大可怕」（very formidable），並使四國機制安全聯盟更加正式化。

不過，澳洲、印度與日本官方態度，都對跟隨美國軍事對抗中國有所保留。三國外長月初於美日澳印會上，公開發言時都沒有和應美國國務卿蓬佩奧攻擊中國，只強調要維持印太地亞開放和包容，並要維護以規則為基礎的國際秩序。

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責任編輯：連兆鋒