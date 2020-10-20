【中美角力】拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴

▲ 拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一警告，美國和巴西出於自身安全需要，應減少對中國進口商品的依賴。在探討疫情後兩國增加合作的視像峰會上，蓬佩奧說，中國大量參與兩國經濟，構成巨大風險，美國與巴西擴大合作顯得重要。另一方面，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）同日表示，儘管對抗升級，中美不會發生熱戰。

蓬佩奧說，美巴兩國可以增加貿易，減少在關鍵物品對中國的依賴，無論在2年、5年或10年後，兩國人民將會更安全，兩國將會更繁榮。

中國是巴西最大的貿易夥伴，購買該國大量大豆和鐵礦石。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）尚未決定是否按照美國政府的意願，禁止巴西電信公司從中國電訊設備商華為購買5G設備。

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在美國商會組織的這次峰會上，博爾索納羅宣布與美國達成3項協議，以確保良好的商業行為並製止貪腐。他說，相關計劃將削減繁文縟節，並增加貿易和投資。蓬佩奧說，在美國支持下，巴西愈來愈接近加入經濟合作與發展組織，希望盡快成事。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）同日表示，從施行不公平貿易的經濟戰到攻擊美國政治制度的信息戰，中國對美國發動多方攻勢。

此外，新冠病毒給美國帶來的生命和經濟損失，「這筆帳必有到期的一天」。不過納瓦羅強調，儘管對抗升級，美中之間不會發生熱戰，「現在我必須非常明確一個重點，對抗中國並不意味著打仗。這是特朗普政府最不想做的事情。」

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責任編輯：游昊雲

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