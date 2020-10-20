芯片項目頻爛尾 發改委：低水平重複建設風險顯現

為擺脫對美國芯片（又稱晶片）的依賴，內地大力扶持半導體行業發展，但多地芯片項目出現爛尾。國家發改委回應指，注意到國內投資集成電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身行​​業，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

發改委指：造成重大損失將通報問責

發改委新聞發言人孟瑋表示，將重點做好四方面工作，一是加強規劃布局，按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對集成電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範集成電路產業發展秩序。引導行業加強自律，避免惡性競爭。

二是完善政策體系，提升產業創新能力和發展質量；三是建立防範機制，將加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低集成電路重大項目投資風險；四是按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

中國芯片相關企業數量在2020年上半年增長迅速。截至7月20日，共有芯片相關企業4.53萬家，僅今年二季度新註冊企業就有4,600萬家，按年增長207%，按季增長130%。

新華社旗下《瞭望》周刊上周四（1日）刊文指，在過去1年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西的6個百億人民幣級別的半導體項目先後停擺，包括位於南京的德科碼（南京）半導體科技有限公司，在四川成都設廠的格芯（成都）集成電路製造有限公司等。報道指，業界擔憂這波「造芯熱」將引發爛尾潮。

報道引述北京半導體行業協會副秘書長朱晶指出，僅今年上半年，國內就有近20個地方簽約或動工興建半導體項目，規劃投資逾600億元。惟這些項目有八成落地在國內二三線，甚至四線城市，普遍是些半導體產業基礎薄弱、沒有相關項目建設經驗的地區，這些項目的可持續性，引發業界擔憂。另有業內人士指出，國內半導體產業人才本已非常緊缺，很多被停擺項目挖走的人才，可能要經歷2至3年，甚至更久的蹉跎，他們很難再跟上技術發展，令業界受到直接損失。

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指第三季經濟運行穩步恢復 中國經濟具有強大韌性

此外，國家統計局周一發布中國第三季GDP按年增長4.9%。發改委指，第三季經濟運行穩步恢復的趨勢再次表明，中國經濟具有強大韌性和巨大潛力，同時也看到當前國內外環境依然錯綜複雜，推動經濟可持續恢復、高質量發展仍面臨不少挑戰。她指，中國有基礎、有條件、有信心完成今年全年經濟社會發展目標。

發改委並表示，下一步，將堅定實施擴大內需戰略，針對消費提振過程中遇到的堵點和難點問題，不斷加強統籌協調和政策聯動，加快補齊消費軟硬短板，穩定重點領域消費，挖掘消費新增長點，營造良好消費環境，推動形成強大國內市場。

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責任編輯：蒯宇澄

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