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【中印衝突】解放軍士兵越界被俘 西部戰區促放人：找牛時迷路

國情動向 12:24 2020/10/20

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一名解放軍士兵闖入印軍控制地區被俘

中印邊境局勢持續緊張，兩軍士兵爆發毆鬥，甚至開槍的消息不時傳出。印度軍方昨日（19日）宣布拘捕一名闖印軍控制區域的中國士兵，預計在完成既定程序後，會把他交還中國。解放軍西部戰區同日表示，該士兵是應牧民請求，幫助尋找犛牛時迷路走失。中方希望印方信守承諾，盡快移交走失人員。

印軍聲明稱，該士兵在拉達克以東的登科克（Demchok) 地區被發現及扣押的，印方向這名士兵提供了醫療協助，包括氧氣、食物、保暖衣物，以保護他人免受高海拔的惡劣環保影響。環時總編輯胡錫進其後證實消息，並指印軍在此事上的態度比較積極，雙方之前有相關協議，事件不會加劇邊境局勢的緊張。

西部戰區新聞發言人表示，該士兵是應牧民請求幫助尋找犛牛而迷路走失的，中方促請印方盡快移交，共同維護邊境地區和平安寧。

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但與此同時，中國軍媒近日頻繁報道西藏地區的演習狀況，繼展示新型卡車炮、輪式導彈發射車後，今日（20日）再放出一系列的照片稱，西藏軍區某合成旅進行大規模的聯合潰習，先透過空中力量對「敵軍」的陣地及防禦工事作立體多維偵察，再引導炮兵進行打擊，最後由突擊車展開佔領。合成旅副參謀長指，演習全面提升和檢驗二部隊的裝備性能、火力運用、指揮協同等綜合實戰能力，為下次訓練提供了方向和遵循。

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責任編輯：陳建錫

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