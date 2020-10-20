【VR懶人包】劉鶴公開加持 VR是什麼？中國VR水平如何？

中美科技戰白熱化之際，繼中共總書記習近平強調了量子科技後，副總理劉鶴也提出，要推進VR產業發展，加快完善相關基建。本文帶你一次看懂何為劉鶴所說的「VR」、中國VR產業發展到何種階段。

什麼是VR

VR即是virtual reality（虛擬實境），是利用電腦類比產生一個三維空間的虛擬世界，提供使用者關於視覺等感官類比，讓使用者感覺彷彿身歷其境，可以即時、沒有限制地觀察三維空間內的事物。從根本上說，VR會將人帶入另一個世界。並且，使用者可以通過手勢控制或觸覺反饋等，實現交互。

就這一點而言，VR與3D並不相同，3D電影只是單向輸出，而非雙方互動。

VR技術整合了電腦圖形、電腦仿真、人工智能、感應、顯示及網絡並列處理等技術的最新發展成果，是一種由電腦技術輔助生成的高技術類比系統。該技術有三個特征(3R):實時渲染( Real time)、真實空間(Real space)和真實交互(Real Interaction)。

VR所需裝備

VR設備包括VR盒子、VR一體機、VR頭盔等。

VR手機盒子:需要將手機放進去才能體驗VR的設備，適合簡單體驗VR全景視頻、VR小影片等內容（由於眩暈等原因，不太適合玩VR游戲）。

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VR一體機：不需搭配手機使用，也無需專門配備電腦主機，並且沒有VR頭盔的線纜困擾。主打觀影和游戲兩個方向。

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VR頭盔：即頭戴式顯示器，俗稱「頭盔」，結合跟蹤系統使得沉浸容易實現，大大推動了VR的發展。

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VR在生活中的應用

中國VR產業如今進展如何？在近日於江西省開展的「2020世界VR產業大會VR/AR產品和應用展覽會」上，民眾可以窺見一斑。

在娛樂方面，有觀眾在展區戴著VR頭盔，雙腳踩在腳踏上，正在進行山地自行車越野。大屏幕上以騎行者的視角展現了從崎嶇山路到都市高空的各類獨特的騎行路線。據該展區負責人介紹，這是第二代VR動感單車的交互產品，可融合線下健身場地、多種虛擬現實地圖和數據分析，對訓練者的需求進行更為具體的計算匹配，以此提高健身效率。

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在教育方面，學生在展區內通過VR觀看3D分解的復雜機械模型。這既能幫助學生提高學習效率，又能降低學校實訓成本。眼見為實的VR 教育，對職業教育來說具有巨大的發展潛力。

更多人關注VR在醫療上的應用。有些醫院可讓體檢者用VR視角來查看人體各部位工作原理和常見疾病。

有參展企業負責人介紹，根據平面掃描圖像生成的高精度模型，高度還原器官組織結構，不僅可以讓醫生開展「預手術」規劃術中操作，還可以展現給患者看，大大加強了醫患溝通。

責任編輯：尹航

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