【中國經濟】全球「宅經濟」帶動家電出口 微波爐訂單屢創新高

受惠於全球「宅經濟」的增長，使中國製造業尤其家電行業復甦步伐加快。內媒記者走訪多間在廣東設廠的企業，得知其訂單在近幾個月大幅增加，當中大部份都是銷往仍受肺炎疫情困擾的歐美地區，而咖啡機、微波爐、焗爐，以及麵包機等小型家電的需求量最大。

「下半年以來，廚房小家電出口基本上都是『爆單』狀態，尤其是咖啡機，歐美市場的需求量很大，同比增長至少在20%以上。」 新寶電器股份有限公司負責人麥女士透露，公司年初受疫情影響，海外運輸方面受到許多限制，出口業務比較艱難，甚至有客戶退訂。進入4月，部份海外商家的電器庫存見底，紛紛開始向她們下訂，「6月份以來，咖啡機、烤箱等廚房小家電的生產線，基本上都是滿負荷運轉的」。她公司的出口業務由負轉正，較去年增長25%。

▲ 電炒鑊是出口升幅最高的家電之一

歐美家品訂單大量湧入 中國製造業靠「宅經濟」率先復甦（組圖）

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廣東格蘭仕集團有限公司也是首批接到海外訂單的當地企業，公司經理魯先生指出，他們在3月中旬陸續接到訂單，公司隨即展開招聘，用了一個月才克服了復工架構方面的困難。而隨著國內疫情趨勢向好，公司產能亦得到持續提升。對於哪類電器的銷情最好，他透露其公司的微波爐出口在4至6月出現較大增幅，整個北美市場增長超過40%，而美國的佔比超過50%。他形容美國雖然疫情嚴重，但在家電上的消費情況，仍相當不錯。

報道指，疫情期間各民民眾的居家隔離生活，明顯提高了家電的使用頻率，多種產品海外需求明顯增長，今年首6個月，國產電炒鑊、麵包機、榨汁機等出口分別增長62.9%、34.7%、12.1%，而微波爐的出口金額，更在4月、7月和8月分別創下新高。

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責任編輯：陳建錫

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