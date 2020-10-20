內地連鎖補習學校優勝教育突傳倒閉　家長聚集總部維權

中國有千家分校的連鎖補習學校優勝教育，近來頻傳「暴雷」倒閉，上百名家長（周一）連續幾日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，要求退還學費，一度有家長被警方帶走。

綜合內媒報道，近期優勝教育北京、上海、天津、成都、重慶、哈爾濱等多地校區陸續出現無預警關門、負責人跑路、拖欠員工工資、消費者退費難等問題。

家長退費難 員工工資被拖欠

10月18日，部分學生家長前往優勝教育北京總部辦理學費退費時，發現總部已經人去樓空，只剩下桌椅板凳堆疊在一起，家長懷疑負責人「跑路」。之後優勝教育表示將從10月19日開始，陸續為家長辦理相關退費手續，但情況並不如預期順利。

19日，逾百名家長和機構職員、教師等聚集在北京優勝教育總部，要求退費和補償被拖欠薪水，直到傍晚，現場仍有大批家長和許多警察。有報道指，當日一度有逾千人聚集。

據報道，當天聚集家長齊聲高喊「還錢」，過程中曾短暫地堵塞道路。警方設立封鎖線並與示威者發生衝突，有家長被帶走，並拘留7日。

報道表示，維權家長損失的預付補習學費少則幾萬，多達40萬，還有其餘被拖欠薪水的員工、教師，涉及金額相當龐大。有家長稱，僅優勝教育北京廣渠門校區未退學費就已超過人民幣（900萬元，下同）。深圳田貝翠竹維權群未退學費已經近200萬。

疫情打擊線下教育行業

優勝教育經營不善早有先兆，去年下半年以來，優勝教育在全國各地糾紛頻出，主要涉及培訓退費難、辦學不規範、拖欠員工工資等多方面問題。北京市海澱區市場監督管理局10月13日發布消費警示，北京優勝輝煌教育科技有限公司被投訴案件居首，達193件，而解決率僅為3.63%。

而今年上半年，教育培訓行業受疫情嚴重衝擊，以線下培訓為主的優勝教育首當其衝。優勝教育17日曾在官方微博發聲明回應破產傳言稱，學校沒有破產，警告停止造謠，強調會用法律武器維護合法權益。

優勝教育成立於1999年，2006年建立教育研究院，由近千名一線教師和教育專家組成教學教研團隊，以「個性化教育」在全國主要城市有1200多家校區。

責任編輯：蒯宇澄

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