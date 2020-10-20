【iPhone 12】香港不再平絕神州？內地這地方iPhone 12或更便宜

▲ 【iPhone 12】不用赴港搶購了？海南iPhone 12賣得或比香港平。

蘋果iPhone 12日前在中國開賣後引發熱搶，首批網售瞬間被搶光。由於以往香港獨有價格優勢，吸引不少內地、特別是廣東地區消費者赴香港搶購；但今次情勢卻不同，海南實施「免稅島」新政策，部分型號iPhone 12售價甚至低到與美國相差無幾，內地民眾會否捨香港、改到海南買機，似乎值得留意。

綜合騰訊網、界面新聞等內地媒體報道，iPhone 12中國內地官方定價在人民幣5499元至1萬1899元之間；過去內地果粉喜愛搶購有價差的香港版，則比大陸價格便宜人民幣279至1543元－－折合港幣約323至1788不等。

海南免稅島新政 改變香港iPhone平絕神州格局

不過受惠於今年7月1日開始實施的海南離島免稅新政策，到海南旅行的遊客購買iPhone手機可以減免13%的進口增值稅，這也將使得海南版iPhone 12系列的價格可望低於同樣免稅的港版。

根據內媒預估，海南島未來的iPhone 12售價與內地非免稅版相比，形成了人民幣715至1547元的差價。其中，iPhone 12 mini 64G只要人民幣4784元，折合比香港版便宜人民幣421元，與美國本土售價相比也只貴16美元。

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不過截至今天，海南島免稅店官網尚未發布正式售價，開賣iPhone 12。上述情景會否真的出現，仍是未知之數。

此外，海南免稅新政規定，每人能買4部免費手機。而今年7月實施免稅新政策後，因為遊客搶購，一度規定每人限買一部iPhone。

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責任編輯：鄧國強

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