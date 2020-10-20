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【台海局勢】美前官員稱：台灣是冷戰時期的「富爾達缺口」

國情動向 16:05 2020/10/20

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中美對抗和兩岸角力不斷升溫。前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）宣稱台灣的戰略地位如同亞洲的富爾達缺口（Fulda Gap），強調美方把台灣視為共同合作夥伴。

認為大陸不會武力攻台 冀不戰而勝

據台媒報道，薛瑞福19日在華府智庫「大西洋理事會」舉辦的中美台關係研討會上表示，對美國政府而言，台灣的重要性不僅只是密切夥伴，也不只是依據台灣關係法的法律義務，台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，美國也開始將台灣視為現代亞洲「富爾達缺口」。

薛瑞福指出，台灣是區域安全關鍵的觀點促使特朗普政府進一步發展，認為有必要支持台灣，常態化軍售、高階官員訪台，都展現台灣的重要性。

至於大陸會否武力攻台，薛瑞福指出此種做法的不足之處：台灣水域長、山形險惡，要控制台灣並不容易，需要大量人力跨海，兩棲作戰也很困難；如果解放軍思考全面進軍台灣，並假設美國不會採取某種形式干預，「將具有極高風險」。

此外，薛瑞福也不認為解放軍將趁美國大選與忙於疫情時趁亂攻台，儘管風險升高，「這不是中國長期以來期待的機會之窗」，中國的策略是不戰而勝。若中國持續在軍事施壓台灣，只是進入死胡同，顯示北京政策失敗。

  • 知識庫：什麼是富爾達缺口？

富爾達缺口位於德國中部黑森州和圖林根州的交界，在冷戰時期為東德與西德的邊界，被認為是北約與蘇軍之間任何常規戰爭的爆發路線。

網上圖片

當年，北約預計華沙公約陣營進攻西德的路線有兩條：其一是通過地勢平坦的北德平原，另一條則是通過富爾達缺口，直指西德心臟地帶，以及萊茵-美茵空軍基地。 

倘若蘇聯和華沙公約組織與北約組織爆發戰爭，富爾達缺口是最有可能遭受蘇東方面的軍隊進攻的地點。當時預計蘇軍部隊將會試圖用其坦克兵力在該地區達成突破，並由此獲得一條用於進攻的便捷的地理通路，然後直取法蘭克福。 

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責任編輯：尹航

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