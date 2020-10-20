【芯片產業】發改委提警示之際 內媒說芯企糊塗帳這樣煉成

▲ 【芯片產業】發改委首提警示 內媒說芯企糊塗帳這樣煉成

國家發改委官員在周二記者會上，承認國內芯片產業存在重覆投資等問題。事實上，中央政府大力推動下，各地興起「造芯」熱潮，但多間芯片企業先後爆煲，最著名的例子當數今年8月被揭停運的武漢弘芯項目。有知情人士日前向內媒爆料，描述一些芯片企業的糊塗帳是怎樣煉成的。

綜合《芯榜》和《芯智訊》等芯片行業媒體及其他訊息報道，弘芯公司創辦人曹山和李雪豔成立名為「北京光量藍圖」的公司，通過這間公司在2017年成立弘芯。翌年，曹山在廣東成立 逸芯集成技術（珠海）有限公司，擔任法人代表，逸芯隨後入股成立天芯矽片製造（湖北）有限公司、泉芯集成電路製造（濟南）有限公司。去年5月及8月，曹山再分別 創立海佑集成電路（山東）有限公司、泉能先進集成電路產業研究院（濟南）有限公。

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在由曹山掌控的五大芯片企業中，以泉芯項目最受關注，作為與弘芯同宗的企業，在國內發展集成電路產業熱潮的背景下，多地政府都對此類項目重視有加，不僅給出了極為優惠的落地政策，甚至出力出錢。

泉芯在這氛圍下被山東省以重點項目引入，據報落戶濟南臨空經濟區 一處荒野，廠房四周有高牆及密林阻擋視線 。項目總投資額報稱590億元（人民幣，下同），去年首季度動工，未來計劃建成12nm及7nm工藝節點的晶圓製造線。

「畫大餅」打動地方政府

據 泉芯去年的年報，泉芯股東包括濟南高新控股集團有限公司、濟南產業發展投資集團有限公司，二者同樣隸屬當地政府。報道指， 尤其值得玩味的是，兩位國資股東各認繳5億元，目前已分別到賬1000萬元與5億元，而 泉芯截至去年的出資額仍然是0。

雖然泉芯項目並未曝光出現任何問題，但與爆煲前的 弘芯非無相似之處。直至弘芯宣布資金鏈斷裂之前，北京光量藍圖的投資額仍然是0，所有風險幾乎由當地政府、銀行、供應商承擔。

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有指從「畫大餅」打動地方政府，到布局、掩護，最後撤退，這種操作模式，的正在全中國範圍內不斷複製。業內人士盧明向內媒指出， 各地建造芯片製造廠，一般情況下有幾種出資模式：

一種是政府的投資平台與芯片製造廠技術團隊成立合資公司，政府先出幾億，最多十幾億元，把土建幹起來，之後也可以把包括水電氣和潔淨室的機電弄好，這些需要一年半左右的時間。 在此期間可以邊幹活邊找金主。而房子蓋得愈好，後期找到錢的概率就愈大。 另一種模式是地方政府自己投資土建和機電，幹完以後以租賃方式，出租給技術團隊。 其實，不管哪種模式，你要知道，蓋這個廠房，大錢都是政府在扛就行。團隊出很少甚至不掏錢。有些團隊甚至將機電項目自己掌控，還能掙到一筆錢。

他又指出，以這種模式建立的工廠， 最後停擺、倒閉，所損失的都是政府的投資。而部份所講芯片團隊，並不是想要扛起芯片崛起大旗，而是對準國家的政策風口，獲取投資和經費。至於 地方政府則是為了政績，拼命搶奪與芯片有關的項目，盲目接受一些沒有資歷的團隊，而缺乏足夠的判斷和監管。

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責任編輯：陳建錫

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