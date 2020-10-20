▲ 【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢

已積欠中國巨額債務的斯里蘭卡，正尋求再向中國貸款7億美元，折合港幣逾54億元，引起當地反對黨非議和外界關注，但斯里蘭卡一名國務部長對此辯護說，再向中國貸款，是因中國現在有最多錢。

印度人報（The Hindu）周二刊登斯里蘭卡貨幣、金融市場與國營企業改革部國務部長卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）的訪談。卡布拉爾曾在總理馬顯達·拉賈帕沙（Mahinda Rajapaksa）主政期間，擔任斯里蘭卡央行總裁。

他指出，在世界過往的歷史中，不同的時期有不同的國家擁有最多的現金，而現在正好轉向中國，中國有最多錢，所以中國自然而然向全世界進行投資。

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卡布拉爾指出，大家都應該尊重這一點。

世界銀行和國際貨幣基金（IMF）預測，在新冠肺炎疫情打擊下，斯里蘭卡今年的國內生產總值（GDP）將委縮7%，國際信用評級機構穆迪（Moody's）更因斯里蘭卡鉅額外債，及收入下降和生活成本上漲，把斯里蘭卡的評級下調兩個等級。

對斯里蘭卡的財政窘境，卡布拉爾相當樂觀，並說斯里蘭卡正探索償還債務的不同選擇，包括從中國獲得更多貸款，與印度和中國建立貨幣兌換機制（currency exchange facilities）及發行武士債（Samurai bond）和熊貓債券（Panda bond）。

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中國國務委員楊潔箎上周率領訪問團訪問斯里蘭卡，並與斯里蘭卡總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和身兼財政部長的總理馬顯達·拉賈帕沙會面，斯里蘭卡與中國訪問團正討論再向中國貸款7億美元。

中國在今年3月才批准5億美元的貸款，給斯里蘭卡作為對抗新冠肺炎衝擊的資金。此外，斯里蘭卡還和上述中國訪團就一項價值近15億美元的貨幣互換協定進行談判。

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迄今為止，斯里蘭卡已向中國借款超過50億美元，折合港幣逾387億元。

西方輿論稱斯里蘭卡已因掉入「債務陷阱」，積欠大筆債務後，被迫把赫班托達（Hambantota）深水港租給中國99年。

但中國外交部發言人趙立堅日前在例行記者會回應「債務陷阱」之說時強調，美國務卿蓬佩奧等高官稱「中國大量投資的交易不是好交易，需警惕一帶一路」，這是公開把「撒謊、欺騙、偷竊」視為美國的榮耀；蓬佩奧就像一部復讀機，反覆播放著「反華」磁帶。

責任編輯：鄧國強

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