【中國芯片】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用

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在中美科技戰下，美國瞄準芯片（晶片）領域，先後制裁華為、中芯國際等中國科技巨企。中國欲靠推動芯片自力更生突圍，但龍芯中科董事長胡偉武承認，中國有關方面基礎很薄弱，要根本解決「被卡脖子」的問題，還需兩個5年的努力。
他又建議，別再想著「美國做5納米（製程）」，認為14納米、28納米已夠用，90.9%的應用都夠了，「只要系統優化做好，在市場中還是有很強的競爭力」。
官媒《環球人物》雜誌近日刊出胡偉武的訪問。胡偉武提到，過去國家的發展項目，很多強調技術先進性，覺得「美國都幾納米了，我們才幾納米」，但實際上應要透過系統優化來提升性能，而非完全透過技術先進性。而且不一定要用最先進的工藝，因為只有1、2間企業掌握，「一斷供你就徹底沒辦法了」。他稱，西方對中國的限制越來越精準，就不允許中國發展芯片產業。
基礎簿弱 根本解決「卡脖子」需兩個5年
胡偉武形容，中國IT產業是應用發達、基礎簿弱，「像CPU操作系統、芯片生產材料、生產設備，我們就不行」，因此要扎實基礎。他表示，芯片研發就像蓋樓，「人家已蓋到三層，你說那我們一樓、二樓都不蓋，直接蓋三層吧，不可能的」。
他強調，中國芯片制造的原材料、裝備受制於人，還有待加強，「再3、5年可初步緩解，但要根本性解決，還需要兩個五年的努力」。他解釋，國際上的集成電路產業鏈是美日歐加起來才完整，要擺脫對美日歐的依賴，會慢一些。
他指出，集成電路方面，要先把短板補上，做出自己的生態體系；工業技術不要太追求5納米、3納米，先解決14納米、28納米自主化問題，形成閉環、迭代後再前進，會比原來快得多。
責任編輯：林佩怡
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