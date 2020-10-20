【中國樓市】樓控顯效 中國9月房價漲勢放緩 年內料續回落

中國樓市嚴控的舉措顯效，統計局最新公布的70城房價指數按月漲幅收窄，至半年低位，按年漲幅則創下逾四年半新低，分析預計，需求階段性釋放，疊加從嚴政策基調不變，年內房價上漲動能還將繼續趨緩。

值得注意的是，儘管深圳「715」已出台重磅調控，但深圳樓市9月又加速抬頭，二手房價漲幅居70城次席，顯示特區成立40周年下大禮包不斷的深圳依然受青睞，調控壓力增大。

70城樓價按年升4.6% 按月升0.4%

路透根據中國國家統計局周二公佈數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.6%，較上月漲幅4.8%收窄，漲勢延續五年，但漲幅為2016年2月以來最小；按月上升0.4%，低於上月的0.6%，且為半年低點。

經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有55個（上月為59個），持平的有七個（上月為兩個），下跌為八個（上月九個）。

數據顯示，9月新建住宅按月價格漲幅居前的城市有徐州（1.4%）、銀川（1%）、吉林（0.9%）、濟寧（0.9%）等；二手房住宅價格按月居前的城市有徐州（1.3%）、深圳（1.1%）、上海（1%）等。一線城市除北京外均在二手房價漲幅前十。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶在解讀中稱，9月70個大中城市房地產市場價格漲幅略有回落。各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月漲幅回落或與上月相同，按年漲幅延續收窄態勢。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，需求釋放步入平台期疊加預期回落導致價格漲幅收窄，隨著密集調控引致的市場預期回落以及需求釋放疲軟，預計四季度重點城市房價變動將以平穩或小幅下跌為主。

大灣區市場繼續升溫 調控加碼有望平穩市場

中原地產首席分析師張大偉表示，9月調控政策升級，市場供應量增加，大部分企業抓緊金九銀十增加供應，部分出現促銷行為。整體看，當下房價依然處於高位中，漲幅出現放緩。

張大偉指出，廣州、深圳等城市的二手房價格依然明顯上漲。核心原因還是大灣區的經濟恢復相對較好，投資屬性相對較高，而調控政策力度還未抑制住市場升溫。

他指，整體趨勢看，金九銀十房價繼續上漲的趨勢依然持續，但越來越收緊加碼的調控政策有望平穩市場。

中國指數研究院月初發布的百城房價指數也顯示，9月全國100個城市新建住宅平均價格按月上漲0.24%，漲幅較上月收窄0.26個百分點。

中指院表示，中央將繼續堅持「房住不炒」定位，房地產金融監管力度也會進一步加強，以防範房地產金融風險。地方政府將更加靈活因城施策，同時繼續落實房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。預計未來，部分熱點城市尤其房價上漲過快城市政策調控力度或繼續加碼，但整體收緊空間不大。

中國房地產政策在7、8月明顯收緊，尤其是「三條紅線」的房企融資新規引發廣泛關注。 9月銀保監會表示要嚴格遵循「房住不炒」定位，規範房地產貸款業務，防止房地產市場過度金融化，同時指出要牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。人行副行長亦表示，企業資金監測和融資管理規則微觀層面有利於房地產企業形成穩定的金融政策預期。

【中國樓市】南北樓市兩重天 北京租屋量價齊跌

【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

【中國樓市】前三季房地産開發投資10.34萬億 按年增5.6%勝預期

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道