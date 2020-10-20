【胡潤百富榜】疫情令網企創辦人身家暴漲　馬雲擁4千億身家成首富

10月20日，胡潤通過視頻的形式揭曉了《2020胡潤中國百富榜》。胡潤表示，儘管年初有新冠疫情肆虐，但中國富豪的資產並未受到影響，上榜企業家總財富較去年增長54%，超過世界第四大經濟體德國一年的GDP。值得注意，受惠新冠肺炎疫情的留家文化，網絡巨頭創辦人馬雲和馬化騰的身家暴漲。

此次的前三名分別是馬雲、馬化騰和「黑馬」鐘睒睒，後者是農夫山泉創始人兼實際控制人。胡潤提到，馬雲的身家達到了近4000億元（人民幣，下同），馬雲之所以能蟬聯，原因主要是螞蟻集團即將上市，同時在疫情下，淘寶等電商業務在今年的表現繼續強勁。

馬化騰的財富也增加了50%，首先是得益於疫情下騰訊遊戲的強勁表現，其次是微信在金融科技方面生態完善，第三是騰訊在投資方面的獨到，比如特斯拉、拼多多、京東等。

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而鍾睒睒則是首次上榜，也是今年最大黑馬，過去一年他旗下兩家公司萬泰生物（滬：603392）和農夫山泉 （09633） 先後登陸上交所和港交所，目前兩家公司市值總和超過4000億元。

胡潤表示，本屆胡潤百富榜人數較去年擴大32%，共有到2398位企業家財富超過20億元，創下歷史新高。上榜企業家總財富較去年增長54%，達到27.5萬億，超過了世界第四大經濟體德國一年的GDP。

製造業仍然是上榜企業家最多的行業，佔比23.8%，其中先進製造業佔六成。房地產行業上榜人數佔比從去年的14.8%下降到10.6%，第一次跌出前兩名，成為第三大行業。大健康以10.9%的佔比第一次上升為第二大行業，其中新興領域佔比將近六成。另外，本屆名單中，有641位企業家財富比去年縮水或沒有變化，其中164位今年落榜。

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責任編輯：游昊雲

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