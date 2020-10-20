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【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術

經濟脈搏 20:38 2020/10/20

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【華為5G】瑞典禁止使用華為及中興設備的電訊商競標5G頻譜

華為在歐洲5G業務再度受挫，瑞典郵政及電信管理局（PTS）今日（20日）宣布，下月舉行的5G頻譜拍賣，使用華為和中興（0763）設備的企業將被禁參予。另外，捷克最大電訊商CETIN昨日（19日）確認不再使用華為設備，愛立信（Ericsson）將是其唯一5G供應商。在此之前，華為曾是CETIN主要5G設備賣家。

《路透社》引述PTS消息指，有關決定依據瑞典軍方及安全局（SÄPO）的評估之下所作出，除了限制使用華為及中興的設備，任何參與頻譜拍賣的電訊商，必須在2025年1月1日前，將公司所有使用華為及中興通訊作為「重要功能」的設備排除掉，包括建設無線電存取網絡（RAN）、通訊網絡、核心網絡，以及網絡服務維護的設備。PTS據報已批准Hi3G Access、Net4Mobility、Telia Sverige，以及Teracom等4家公司參與拍賣。

至於CETIN，在美國未展開第2波針對華為的「淨網計畫」（Clean Network）前，華為是其主要5G設備供應商。捷克情報單位在2018年開始警告勿使用華為的設備及軟件，但直到去年，CETIN高層仍強調與華為技術相關的風險在可控範圍內，若華為撤離捷克，將不利於公平競爭。

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責任編輯：陳建錫

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