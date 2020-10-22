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【華為發佈會】今晚8時直播  焦點除Mate 40外還有這個（附連結）

經濟脈搏 12:56 2020/10/22

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華為最新一次產品發佈會已確定香港時間本周四（22日）晚上8時登場，目前幾可肯定屆時會宣告推出新旗艦機Mate 40。但今次大會焦點，並不僅僅是Mate 40、以及其搭載的5納米麒麟9000芯片（又稱晶片）；由於Mate 40預定會率先使用華為自家開發的鴻蒙操作系統，相信大會將釋出更多鴻蒙投入使用的訊息。

鴻蒙是華為自主開發、能替代Google旗下Android的操作系統，以應對美方一旦禁止華為電子產品使用Android。華為上月的開發者大會已通報，手機版的鴻蒙2.0（HarmonyOS 2.0）操作系統會在年底發佈，明年華為手機可全面使用；但除此之外，並未披露更多鴻蒙的訊息。

外界因此預期，本周的一次產品發佈會，可能會在介紹Mate 40外，進一步釋出更多有關鴻蒙的訊息。

將正式推出發售Mate 40

內地科技專業媒體36Kr引述知情人透露，Mate 40並非直接預裝鴻蒙系統，而是搭載鴻蒙系統測試版。

目前工程師正在對Mate 40所搭載的5納米芯片麒麟9000，與鴻蒙操作系統進行集中適配；如果測試沒問題，華爲將在更多搭載麒麟芯片的設備上，使用鴻蒙系統。

【Mate 40】華為神秘影片　官洩Mate 40真面目（組圖，有片）

華為新款MateBook X仍搭載Windows　分析：美加碼封殺暗藏試探

有消息透露，第二批支持鴻蒙系統的設備將是搭載麒麟990芯片的機型，也就是華爲Mate 30 Pro 5Gh和P40 Pro。

第三批將是採用麒麟990、麒麟985以及部分麒麟820芯片的機型。第四批將是採用麒麟980芯片，以及部分麒麟820、麒麟990 4G芯片的機型。最後一批將是採用麒麟810與麒麟710系列芯片的機型。

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鴻蒙系統已經向電子廣告大屏、車載終端、智能手表等需要運行內存較小的設備開源，明年將陸續向平板、手機等需要更大運行內存空間的設備開源。

或公佈更多鴻蒙2.0訊息

華為鴻蒙系統的正式投入使用，被視為中國突破美國技術圍堵的重要標誌。

【華為開發者大會】鴻蒙手機明年登場　應對美國全面圍堵

華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

另外，媒體亦紛紛曝光Mate 40系列的規格，其中預計華為今次會發表Mate 40、Mate 40 Pro和Mate 40 Pro＋等三款，除採用最新麒麟9000處理器外，還具備AI處理能力和 5G網絡。

而手機的外形與Mate 30系列相似，用上圓形鏡頭設計，不過就改用了開孔屏幕設計，電量變化不大，但會支援 66W 快速充電，加強續航力。鏡頭方面，傳聞會用上8,000萬拍攝像素超廣角鏡頭、5,000 萬拍攝像素主鏡頭、潛望式遠攝鏡頭和3D景深鏡頭。

芯片項目頻爛尾 發改委：低水平重複建設風險顯現

【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片  發改委警示風險有玄機

責任編輯：鄧國強

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