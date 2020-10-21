【中美5G角力】美助巴西融資買華為以外5G設備 中方批虛構中國威脅論

▲ 美國允助巴西電訊商融資 購買華為以外5G設備

中美科技戰白熱化，5G領域角力升級。路透社20日報道，美國政府為阻止中國電訊設備製造商華為進入巴西的5G市場，提出幫助巴西電訊公司融資，以購買華為以外的其他公司5G設備。中國駐巴西大使館則批評，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo），虛構所謂中國威脅論。

由奧布萊恩率領的美國代表團訪問巴西，與巴西簽署一項美國進出口銀行融資協議，該協議包括5G電訊在內的商業合作領域。美國國際開發金融公司（DFC）、美國進出口銀行和國家安全委員會的官員表示，資金可以從其他公司購買設備。

美國進出口銀行官員稱，該行1,350億美元投資組合中的20%可用於與那些希望與美國合作的公司進行商業交易，這是特朗普（Donald Trump）政府旨在消除中國競爭的 「中國與轉型出口計劃」的一部分。

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美國國際開發金融公司董事總經理泰奇曼（Sabrina Teichman）則表示，該機構希望為獲得新技術的巴西公司提供股權融資和債務融資。此外，美國高級官員敦促巴西密切關注中國在巴西的投資，以及中國通過華為出售5G技術來擴大其在這個拉丁美洲最大經濟體影響力的舉措。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）於20日在美國商會主辦的一次活動上表示，美國與巴西達成的貿易協議將為在鋼鐵、乙醇和糖方面的進一步談判鋪平道路，並推動美國加大對該地區的投資。目前美國正採取行動，制衡中國在該地區的擴張，「我要明確地說，在我們所做的一切中都有中國元素。中國在巴西採取了非常重要的舉措。他們是巴西最大的貿易伙伴，所以這是我們擔心的事情」。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也表示，華盛頓已經敦促巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和其他巴西官員密切關注中國的投資和先進技術，「我們鼓勵了巴西（與我們）努力合作，確保我們在各種技術、電話和5G方面仔細關注中國」。隨後，庫德洛補充道，「我們希望巴西也會對中國投資保持謹慎和批判性的態度」。

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有華盛頓官員指出，巴西對華為的立場已轉變，原因是安全擔憂不斷加劇，但巴西尚未宣布最終決定。該官員表示，「華為在巴西的發展趨勢顯然已經轉向」。中國駐巴西大使館則在社交媒體推特（Twitter）上指責美國尋求網絡「壟斷」，但表示相信大多數國家會保持獨立，在5G方面做出自己的決定。

中國駐巴西大使館則批評奧布萊恩和蓬佩奧，虛構所謂中國威脅論，攻擊中國5G技術安全，是出於特定政治目的污衊抹黑中國，對此表示堅決反對。

使館聲明指，中國從不干涉任何國家內政和外交政策，反觀美少數政客罔顧事實、編造謊言，濫用國家安全概念，脅迫其他國家對包括華為在內的中國企業採取歧視及排他政策，又指美國曾扣押中國發往巴西的呼吸機等緊急醫療物資，阻撓中巴正常合作。

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責任編輯：游昊雲

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