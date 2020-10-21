  • 26°C
香港時間 : 20201021日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美5G角力】美國助巴西電訊商融資　買華為以外5G設備

經濟脈搏 17:01 2020/10/21

分享：

美國允助巴西電訊商融資 購買華為以外5G設備

中美科技戰白熱化，5G領域角力升級。路透社20日報道，美國政府為阻止中國電訊設備製造商華為進入巴西的5G市場，提出幫助巴西電訊公司融資，以購買華為以外的其他公司5G設備。中國駐巴西大使館則批評，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo），虛構所謂中國威脅論。

由奧布萊恩率領的美國代表團訪問巴西，與巴西簽署一項美國進出口銀行融資協議，該協議包括5G電訊在內的商業合作領域。美國國際開發金融公司（DFC）、美國進出口銀行和國家安全委員會的官員表示，資金可以從其他公司購買設備。

美國進出口銀行官員稱，該行1,350億美元投資組合中的20%可用於與那些希望與美國合作的公司進行商業交易，這是特朗普（Donald Trump）政府旨在消除中國競爭的 「中國與轉型出口計劃」的一部分。

【華為發佈會】周四晚8時直播  焦點除Mate 40外還有這個（附連結）

【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯

美國國際開發金融公司董事總經理泰奇曼（Sabrina Teichman）則表示，該機構希望為獲得新技術的巴西公司提供股權融資和債務融資。此外，美國高級官員敦促巴西密切關注中國在巴西的投資，以及中國通過華為出售5G技術來擴大其在這個拉丁美洲最大經濟體影響力的舉措。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）於20日在美國商會主辦的一次活動上表示，美國與巴西達成的貿易協議將為在鋼鐵、乙醇和糖方面的進一步談判鋪平道路，並推動美國加大對該地區的投資。目前美國正採取行動，制衡中國在該地區的擴張，「我要明確地說，在我們所做的一切中都有中國元素。中國在巴西採取了非常重要的舉措。他們是巴西最大的貿易伙伴，所以這是我們擔心的事情」。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也表示，華盛頓已經敦促巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和其他巴西官員密切關注中國的投資和先進技術，「我們鼓勵了巴西（與我們）努力合作，確保我們在各種技術、電話和5G方面仔細關注中國」。隨後，庫德洛補充道，「我們希望巴西也會對中國投資保持謹慎和批判性的態度」。

【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）

【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說

有華盛頓官員指出，巴西對華為的立場已轉變，原因是安全擔憂不斷加劇，但巴西尚未宣布最終決定。該官員表示，「華為在巴西的發展趨勢顯然已經轉向」。中國駐巴西大使館則在社交媒體推特（Twitter）上指責美國尋求網絡「壟斷」，但表示相信大多數國家會保持獨立，在5G方面做出自己的決定。

中國駐巴西大使館則批評奧布萊恩和蓬佩奧，虛構所謂中國威脅論，攻擊中國5G技術安全，是出於特定政治目的污衊抹黑中國，對此表示堅決反對。

使館聲明指，中國從不干涉任何國家內政和外交政策，反觀美少數政客罔顧事實、編造謊言，濫用國家安全概念，脅迫其他國家對包括華為在內的中國企業採取歧視及排他政策，又指美國曾扣押中國發往巴西的呼吸機等緊急醫療物資，阻撓中巴正常合作。

【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯

【中美科技戰】美擬援助發展中國家 促棄用華為中興5G

【華為5G】傳巴西考慮禁華為參與5G建設 因這個原因

【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴
2020/10/20
【中美角力】拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴
【華為5G】傳巴西考慮禁華為參與5G建設 因這個原因
2020/10/17
【華為5G】傳巴西考慮禁華為參與5G建設 因這個原因
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯
2020/10/20
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術
今日
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術
【華為發佈會】周四晚8時直播 焦點除Mate 40外還有這個（附連結）
今日
【華為發佈會】周四晚8時直播 焦點除Mate 40外還有這個（附連結）
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 經濟 商會 5G 電訊商 特朗普 博索納羅

上一篇文章

【中國經濟】紡織業續復甦 原料需求急增每日漲價

下一篇文章

【華為發佈會】周四晚8時直播 焦點除Mate 40外還有這個（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7
全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【國泰重組】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起（組圖，有片）
【國泰重組】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起（組圖，有片）
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術