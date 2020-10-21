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【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？

國情動向 11:02 2020/10/21

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【中美角力】習好想特朗普連任？因美國正自絕全球盟主地位

美國總統特朗普上台以來，對中國連環出招施以制裁，但弔詭的是，中國或許希望連任；原因是預期美國在特朗普繼續領導下，會繼續倡議「美國優先」，此舉無異於自損全球影響力，為中國提供崛起、乃至替代全球領袖的機會。

特朗普在「美國優先」口號下，發動了貿易戰，造成中國數百億美元損失。特朗普還大肆批評中國科技企業，並將新冠肺炎疫情全部怪罪中國。

儘管中國已表明不想捲入和美國的新冷戰，但毫無疑問，目前的中美關係是數十年來最差。

美國撤退的地方  習近平就前進

但值得注意是，在中國國家主席習近平尋求鞏固中國崛起成為全球強國的同時，特朗普若在11月的總統大選勝出，或許對中國有利。

套用美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治暨國際關係教授朱志群接受法新社訪問時的話，特朗普若連任，可能讓中國獲得「機會」，以全球化、多邊主義和國際合作的領導者之姿，強化中國在全球的地位。

【中美角力】美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打

【中美角力】高調紀念抗美援朝  習：激勵中國戰勝一切強敵（組圖）

特朗普不僅帶領美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）和巴黎氣候協議，對中國貨品課徵數百億美元關稅，還在全球新冠肺炎疫情高峰時，讓美國退出世界衛生組織（WHO）。

而在每個美國撤退的地方，習近平就前進，這或讓中國被認同是自由貿易的捍衛者和對抗氣候變遷的領航員。中國還承諾，將與較貧窮國家共享任何可能的新冠疫苗。

特朗普變相幫中國崛起  但拜登未必然

朱志群說，「特朗普的第二任任期，可能會讓中國有更多時間發展成為世界舞台上的大強國」。

美國哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）的中國專家陸克（Philippe Le Corre）也同意，特朗普的「美國優先」政策若持續下去，長期而言對北京有利。

他說，特朗普的政策「讓華府和傳統盟國局部切斷關聯」，使中國獲得操作空間。

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【中美角力】澳洲智庫：美防疫失當　致亞太影響力被中國追趕更多

【中美科技戰】美擬援助發展中國家 促棄用華為中興5G

特朗普讓中國在經濟和政治受壓，這點無庸置疑。中美1月簽訂的貿易戰部分停戰協議，促使中國2年內加碼進口2000億美元美國產品。美國政府還把砲火對準號稱「構成安全威脅」的中國科技企業，包括華為和熱門短影音軟件TikTok都被鎖定。

中美之間的敵意更延伸到國防和人權事務，諸如台灣、香港和新疆穆斯林維吾爾族的議題。

而若美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）擊敗特朗普當選總統，中國在所有這些議題上恐怕也不太能鬆口氣。中國擔心，拜登很可能讓美國再度領導人權事務，在新疆、西藏和香港自由等議題上對中國施壓。

拜登或在人權等問題上狙擊中國

朱志群便指出，「在新疆和西藏的人權議題上，拜登很可能會比特朗普態度更強硬」。

【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場

【中美角力】華春瑩連發3問 請蓬佩奧解釋這些事

至於在中美競爭重要戰場：科技和貿易事務，拜登政府還有多少操作空間，目前仍是未知數。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「拜登將延續（對中國）關稅，我懷疑他會單方面取消。中國若想讓關稅解除，很可能得對美國其他要求做出讓步」。

責任編輯：鄧國強

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