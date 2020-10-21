印尼「不想被騙入反中國攻勢」 拒絕美國間諜機降落

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【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？
中美南海鬥爭升溫之際，印尼據報拒絕美國要求，不准美軍間諜暨海上作戰飛機在印尼降落加油。印尼前外交官形容，美國的反中國政策「十分具侵略性」，印尼並不想「受騙」捲入這反華攻勢。
路透社引述印尼多名匿名高級官員報道，美國今年較早前要求印尼同意，讓美國海軍P-8「波塞頓」海邏飛機在印尼境內降落補給，但遭到印尼方面拒絕；美方在7至8月間多次「高層級」接觸印尼外長與防長，但印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）最終一錘定音說不。
P-8飛機由波音公司製造，是一款由波音737-800窄體客機改造而成的軍用飛機。P-8除了情報收集，更可從事反潛艇及反水面艦艇作戰；P-8機艙內部與機身外掛點能夠搭載導彈、魚雷、水雷、深水炸彈等各式武器。
印尼並非南海主權申索國，但印尼專屬經濟區水域有一部分，位於中國南海主權申索「九段線」之內；印尼與中國雙方海警和漁民相遇、驅逐亦偶有發生。
不過，報道指出，印尼與中國的經濟和投資聯繫不斷增強。一名匿名官員指出，印尼對美方要求感到驚訝，因為印尼一直以來奉行中立外交政策，從未容許外國軍隊在境內運作。
印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）9月間曾表示，印尼對中美兩個超級大國緊張升級、南海軍事化感到警覺。「我們不想陷入這場鬥爭，印尼希望向各方表明，我們準備好成為合作夥伴。」
印尼駐美國前大使Dino Patti Djalal更加直白地稱，美國正在推行「非常具侵略性的反中國政策」（very aggressive anti-China policy），令印尼和區內國家都感到不安。他向路透社稱：
「美方要求並不合適。我們不想被騙入一場反中國攻勢。我們當然會維持我們的獨立，但印尼與中國有更深的經濟聯繫，中國是世界目前對印尼最具影響力的國家。」
（It's seen as out-of-place. We don't want to be duped into an anti-China campaign. Of course we maintain our independence, but there is deeper economic engagement and China is now the most impactful country in the world for Indonesia.）
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責任編輯：連兆鋒