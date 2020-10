印尼「不想被騙入反中國攻勢」 拒絕美國間諜機降落

▲ 印尼「不想被騙入反中國攻勢」 拒絕美國海軍P-8間諜機降落

中美南海鬥爭升溫之際,印尼據報拒絕美國要求,不准美軍間諜暨海上作戰飛機在印尼降落加油。印尼前外交官形容,美國的反中國政策「十分具侵略性」,印尼並不想「受騙」捲入這反華攻勢。

路透社引述印尼多名匿名高級官員報道,美國今年較早前要求印尼同意,讓美國海軍P-8「波塞頓」海邏飛機在印尼境內降落補給,但遭到印尼方面拒絕;美方在7至8月間多次「高層級」接觸印尼外長與防長,但印尼總統佐科維多多(Joko Widodo)最終一錘定音說不。

P-8飛機由波音公司製造,是一款由波音737-800窄體客機改造而成的軍用飛機。P-8除了情報收集,更可從事反潛艇及反水面艦艇作戰;P-8機艙內部與機身外掛點能夠搭載導彈、魚雷、水雷、深水炸彈等各式武器。

美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打

印尼並非南海主權申索國,但印尼專屬經濟區水域有一部分,位於中國南海主權申索「九段線」之內;印尼與中國雙方海警和漁民相遇、驅逐亦偶有發生。

不過,報道指出,印尼與中國的經濟和投資聯繫不斷增強。一名匿名官員指出,印尼對美方要求感到驚訝,因為印尼一直以來奉行中立外交政策,從未容許外國軍隊在境內運作。

印尼外長蕾特諾(Retno Marsudi)9月間曾表示,印尼對中美兩個超級大國緊張升級、南海軍事化感到警覺。「我們不想陷入這場鬥爭,印尼希望向各方表明,我們準備好成為合作夥伴。」

美軍巡南海疲於奔命 美專家:白費強軍對抗中國光陰

印尼駐美國前大使Dino Patti Djalal更加直白地稱,美國正在推行「非常具侵略性的反中國政策」(very aggressive anti-China policy),令印尼和區內國家都感到不安。他向路透社稱:

「美方要求並不合適。我們不想被騙入一場反中國攻勢。我們當然會維持我們的獨立,但印尼與中國有更深的經濟聯繫,中國是世界目前對印尼最具影響力的國家。」

(It's seen as out-of-place. We don't want to be duped into an anti-China campaign. Of course we maintain our independence, but there is deeper economic engagement and China is now the most impactful country in the world for Indonesia.)

美航母南海演習重大傷亡 環時質問什麼意圖(組圖)

中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒