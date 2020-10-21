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【中國經濟】紡織業續復甦 原料需求急增每日漲價

經濟脈搏 10:55 2020/10/21

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隨著印度等國家的訂單流入，中國紡織業快速復甦

印度受新冠肺炎疫情影響，多地工廠無法如常開工，導致大量紡織訂單流入中國。長三角地區、河北等地工廠在訂單暴增下，均取消員工休假及擴大生產線。紡織品原材料也價格應聲上漲，截至周三（21日），「中國棉花價格指數」為每噸14922元（人民幣，下同），較上月均價漲2126元，漲幅近16%。

內媒記者到長三角紡織重鎮浙江紹興的柯橋區了解，當地廠商森如紡織有限公司企業的負責人透露，自本月初起，外貿訂單開始增加，客戶每天都追加訂單，「有歐美的，也有日韓的......現在出口訂單已經恢復到了往年的70%」。他指原材料價格也在每天漲，甚至日漲數次，下午價格經已與上午不同。另外「雙11」購物節將至，國內訂單也急增，「今年內貿和外貿訂單撞在一起了，我們產能卻沒法緊急增加，最近把去年、前年的庫存都賣出去了」。

河北高陽榮天紡織有限公司的負責人亦表示，他公司最近接到200萬條毛巾外貿訂單，而公司長期以國內供應為主，上次接到印度的訂單已是近5年前的事。他形容做廠20年，沒有遇過生意這樣火爆的情況。

【中國經濟分析】前三季GDP增速轉正 內循環發力第四季料加快復甦

歐美家品訂單大量湧入 中國製造業靠「宅經濟」率先復甦（組圖）

報道指，在這情況下，原材料價格持續上漲，例如FDY「全拉伸絲」和DTY「拉伸變形絲」的價格，在疫情最嚴重時曾降到了每公斤5至6元，現在又漲到每公斤7至8元；氨綸的價格往年波動也就在1%到2%，現在價格漲幅已經突破10%，快接近20%。至於棉花、滌綸、粘膠等原料亦目漲。據阿里巴巴國際站數據顯示，服裝行業訂單數按年增長逾200%，面料及紡織原材料訂單數亦增長逾100%。

內地證券行指出，進入第三季度，中國紡織產業鏈景氣度逐漸恢復，雖然近期紡織需求的大幅增長存在「冷冬預期」、「東南亞訂單轉移」、「傳統旺季」等短期因素，但是後疫情時代的海外需求復甦，將為紡織服裝產業鏈景氣度提供持續性。紡織原材料價格目前仍處歷史底部水平，價格上行潛在空間較大。

【中印】印度疫情失控訂單轉移中國 紡織業3年紅利？

【中國經濟】世銀料中國今年GDP增2% 明年復甦至7.9%

責任編輯：陳建錫

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