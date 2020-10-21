五中全會前現人事變動 兩大黨媒換社長

▲ 庹震（左）及何平（右）

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議將於本月26日至29日在北京召開，各省區相繼迎來人事變動，兩大黨媒《新華社》及《人民日報》昨日（20日）分別更新領導名單，公布由何平出任新華社社長、黨組書記兼總編輯，庹震出任人民日報社社長、總編輯，但未提及換社長的原因。

63歲的何平長期在新華社工作，曾任新華社黨組成員、副社長兼常務副總編輯、社黨組副書記，2007年任新華社總編輯。新華社此前的社長是蔡名照，現已滿65歲，曾任人民日報總編輯，2013年5月調任中宣部副部長，翌年底調任新華社社長、黨組書記。

61歲的庹震曾任經濟日報社總編輯、新華社副社長、廣東省宣傳部部長、中宣部副部長，2018年3月調任人民日報社總編輯。他2013年擔任廣東省委宣傳部長時，曾捲入修改《南方周末》新年獻詞風波。人民日報此前的社長是李寶善，現已滿65歲，曾任求是雜誌社社長，2018年4月任人民日報社社長。

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另有媒體指出，從月初至今，各省區市已至少有6名副書記履新，包括湖南省委常委兼長沙書記胡衡華，調任陝西省委副書記、湖北省委常委兼組織部長王瑞連，出任省委副書記、上海市委常委兼組織部長於紹良，出任市委副書記等。副書記雖是地方「第三把手」，但同時是接任書記或省長的有力人選。

責任編輯：陳建錫

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