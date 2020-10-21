【國泰重組】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起（組圖，有片）

▲ 【國泰重組】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起

國泰航空 （00293） 宣布重組，國泰港龍航空走進歷史，今次大動作能否成功讓國泰應對新冠肺炎疫情的「寒冬」，仍有待觀察。而國泰與香港、中國航空業淵源深厚，其中，國泰英文名為何叫「Cathay Pacific」？原來可以追溯至宋朝時期，「Cathay」原意指「契丹」。

「契丹」是公元10世紀在中國北方遊牧民族，曾建立過遼國，但至12世紀被金國所滅，遼國的遺民、也就是契丹民族在領袖耶律大石帶領之下，沿著絲綢之路向西域遷徙。

【國泰重組】國泰削減8500員工 香港佔5300 國泰港龍即日停止營運

【國泰重組】逾千空姐成失業大軍 料推升失業率逾0.1個百分點

契丹族人到達中亞一帶建立領地，後世稱之為西遼。

由此可見，西遼人（Qara Khitai）其實也是契丹人，當他們與當地中亞人接觸時，就稱呼自己為「Khitai」，加上當地人知道他們來自中國北部，當地人因此把「Khitai」契丹人與中國人混為一談。

1206年，成吉思汗統一蒙古各部，從此蒙古帝國積極擴張，也把中國北方稱為「契丹」的說法，帶到歐洲。可以說，契丹人、西遼人便是西方最早認定的「中國概念」之一。

西方人曾把北方外族 誤當中國人

馬可勃羅（Marco Polo）口述的《東方見聞錄》，便稱中國北部為契丹、華南為「蠻子」(Manji)，與蒙古人的說法一致。

事實上，「Khitai」這個名字在歐洲廣為流傳，當時資訊不發達，有好一段時期，歐洲人甚至以為契丹等同全個中國，一眾冒險家亦都響往到訪這個遠東這個神秘國度，古代英文亦用了「Cathay」－－「Khitai」的變體字代表著中國。

【國泰重組】疫情挫航空業 東涌租價跌 退租加劇 租金勢跌多3%

【國泰重組】國泰航空代碼點解叫CX 而不是CP？

就算到了今天，俄文「Китай」仍是解作中國人，發音也就是與「Khitai」相似，留有歷史的痕跡。

直至1946年，國泰兩名創辦人Roy Farrell及Sydney de Kantzow準備在上海成立航空公司時，便想起「Cathay」這個代表中國的字串。而Cathay的發音與「國泰民安」中的「國泰」相似，令這家航空公司的名字有了雙重意義。名字沿用至今。

國泰航空的歷史瞬間

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

1985年國泰航空在香港視台投入的廣告

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁