【中美角力】美防長稱美國全球同盟實力強 中國難匹敵

中美角力白熱化，美國持續在科技層面拉攏盟友圍堵華為，並在軍事層面，將與澳洲、日本及印度海軍下月開展聯合軍演。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國軍方當前要務之一是加強與盟國的合作和建立同盟，美國全球同盟的實力是中國或俄羅斯等對手國家無法匹敵的。

美前官員：無論大選誰勝出 均須促國際合作

據美媒報道，埃斯珀周二（20日）在華盛頓智庫大西洋理事會(The Atlantic Council)發表演講時說，美國軍隊目前的首要任務之一，是加強與盟國的合作、建立伙伴關係，並制定協調的戰略方針，以應對北京和莫斯科的軍事擴張和侵略行為。

埃斯珀認為，美國的全球盟友和伙伴的力量持久而強大，是美國的競爭對手和敵人所無法匹敵的。他說，「事實上，中國和俄羅斯加起來，可能也只有不到10個盟國。」

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埃斯珀還稱讚美國的同盟和伙伴關係是「經過戰火和共同犧牲的洗禮而形成的」，它「深深植根於我們的共同價值觀和利益。其中許多的同盟關係經受住了歷史的考驗，至今仍然是以規則為基礎的國際秩序的支柱」。

前特朗普白宮國家安全顧問、退休陸軍中將麥克馬斯特(H.R. McMaster)日前接受CNBC電視頻道采訪時表示，中國是美國面臨的最大國家安全威脅；無論明年1月20日誰入主白宮，都必須加強國際協調與合作。

美防長再指中國未兌現南海承諾

此外，埃斯珀再提及南海問題。他表示，中國軍隊對南中國海島礁的軍事化，以及俄羅斯企圖吞並克里米亞和入侵烏克蘭東部，都表明他們肆無忌憚地企圖破壞其他國家的自治，並損害了包括北約和其它對美國安全至關重要的國家和機構的能力和凝聚力。

上月，美國國務院亦發表聲明，批評中國國家主席習近平，未有兌現不將南海軍事化的承諾，呼籲國際社會反對這種行為，並表示要中國承擔責任。

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當時，中國外交部回應指，中國在南沙有關島礁部署國土防禦設施，是中國主權範圍內的事，並警告美國勿輕舉妄動。美國頻頻拿軍事化來說事，是為其加強在南海的軍事部署和活動，維護其海上霸權製造藉口。又稱美國軍艦戰機常年在南海密集活動，才是南海軍事化最大推手。

責任編輯：尹航

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