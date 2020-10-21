【中國經濟】發改委原副主任：中國十四五經濟增速 能保持在5至6%區間

發改委原副主任彭森表示，今年受疫情影響，經濟增速可能還會進一步回落；在「十四五」（2021至2025年）時期，經過努力，中國完全有可能把經濟增速保持在5%-6%的區間，在不過分計較經濟增長速度的同時，保持高質量發展、實現國家總體目標。

彭森在21世紀經濟報道周三刊登的專訪中並稱，「十四五」是很關鍵的階段，無論是改革還是發展都將再上一個台階。針對當前國內外形勢，中央提出「雙循環」新發展格局，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，將很好地體現在「十四五」規劃中，「大家總是以GDP的增長來論英雄，十四五規劃可能會很好地解決這個問題。」

路透早先引述政策消息人士指出，官方或將「十四五」時期的年均增速目標，訂至5％左右，或是5至5.5％，及5至6％區間。

▲ 發改委稱中國十四五經濟增速 能保持在5至6%區間

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另一方面，中國第三季經濟增長低於市場預期，野村中國首席經濟學家陸挺表示，中國經濟的整體復甦態勢並沒有改變，維持第四季實際GDP增長預測5.7%，2020全年增速為2.1%。他又提醒，在對中國經濟走勢保持樂觀的同時，要適當注意下行風險，不能盲目的過度樂觀。

本周中國剛公布三季度經濟數據，復蘇態勢進一步明朗，儘管第三季度GDP按年增速4.9%略遜市場預期，但9月工業及消費增速雙雙升至年內高點、投資累計增速年內首次轉正，都在印證經濟仍在上行修復過程中；隨著後續政策效應的不斷顯現，預計四季度GDP不改繼續回暖勢頭。

中共中央政治局決定，中共第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。會議並研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標重大問題，決定根據會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆五中全會審議。

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責任編輯：游昊雲

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