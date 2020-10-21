在岸人民幣升穿6.65關口 創逾兩年新高 離岸價穿6.64

人民幣匯價繼續走強。在岸人民幣兌美元（CNY）早盤上漲約300點，升穿6.65關口，至2018年7月來新高。離岸人民幣（CNH）升穿6.64，日內漲逾260點，亦創逾兩年新高。

在岸人民幣兌美元今早高見6.6482，較上日升約300點子。

人民幣兌美元中間價今報6.6781，較上個交易日升149點子，為連續第五日升值，亦創2018年7月最高。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰在報告中稱，中間價強於6.7元，表明中國人民銀行允許人民幣升破該點位，但持續升值人行出手的可能性也在上升。

對於近期人民幣的走勢，分析人士認為有多方面因素支撐。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，一是中國經濟基本面持續向好的支撐；二是美元指數持續下跌，包括人民幣在內的非美貨幣出現了升值的走勢；三是國際投資者看好中國經濟的前景和人民幣資產，國外資本持續流入中國的資本市場，帶動人民幣的升值。

中信證券：長期來看人幣匯率或不會過度走強

但中信證券明明等人在報告中稱，長期來看，人民幣匯率或不會過度走強。

報告指，就目前走勢而言，人民幣的走勢主要受到中美之間相互力量的影響，包括國際收支角度、美國基本面表現、美元週期下的中期疲軟以及美國大選帶來的政治擾動，人民幣走勢可能表現出總體偏強的特徵。

從長遠角度來看，一方面，若美國經濟逐漸修復再次走向復甦，人民幣匯率仍將承受一定的壓力。另一方面，從「雙循環」的角度來看，經常項目和資本項目仍需保持整體均衡，人民幣若過度走強或將在一定程度上帶來經常項目的壓力，因此長期來看人民幣匯率或不會過度走強。

中信證券指，對於債券走勢而言，當前人行並未追求人民幣匯率的趨勢性升值，因此從利率和匯率的角度來看，利率或仍將保持相對中性的位置，債券市場仍然難以出現趨勢性機會。

責任編輯：蒯宇澄

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