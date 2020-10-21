【芯片產業】珠海爭取芯片企業落戶 獎勵可達億元人民幣

▲ 珠海推出多項政策，吸引芯片企業及人才落戶

內地芯片（晶片）產業起飛，爭取相關企業落戶投資，已成為各省市的首要目標。珠海市政府近日推出新政策，宣布為吸引產業項目，官方將對單個集成電路生產製造項目累計獎勵最高1億元（人民幣，下同），目標在5年內打造規模達1000億元、具國際競爭力的集成電路產業集群。

市政府印發《珠海市大力支持集成電路產業發展的意見》和《關於促進珠海市集成電路產業發展的若干政策措施》，提到新成立的集成電路生產製造項目，在投產前年度實繳註冊資本方面，每1000萬美元或1億元給予最高200萬元獎勵；對原有或新成立的已投產集成電路生產製造項目，年度新增實繳註冊資本方面，每1000萬美元或1億元給予最高300萬元獎勵。單個項目累計獎勵最高1億元。

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市政府當時支持企業展開具有重大創新性、突破性的技術研發活動，每年採用競爭性項目評審、研發啟動金、國家（省）重大科技專項配套等方式給予研發扶持，單個項目支持最高不超過2000萬元，鼓勵企業爭當行業「領頭羊」。另外，市政府支持高層次集成電路人才申報「珠海英才計劃」，對新相關專業的人，包括全日制博士、碩士生給予安家補助，企業新招聘的研發人員給予人培訓補貼等。

至2025年，珠海集成電路產業集群規模將達到1000億元，支撐和帶動千億級電子信息產業集群發展，產業結構更加合理，關鍵技術不斷突破，初步建成高端引領、協同發展、特色突出的具有國際競爭力的集成電路產業集群。

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責任編輯：陳建錫

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