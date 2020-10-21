【糧食安全】農業部：今年糧食豐收成定局  產量料達「歷史最好水平」

受新冠肺炎疫情、南方水災等影響，內地糧食供應問題備受關注。農業農村部今天表示，今年秋糧收穫接近八成，「糧食豐收已成定局」，預計全年糧食產量將達歷史最好水平。

農業農村部總經濟師魏百剛在記者會上提到，今年以來，農業農村經濟保持了持續向好、穩中有進的態勢；生豬生產恢復好於預期，「菜籃子」產品供應充足；前三季度第一產業增加值48123億元，按年增長2.3%；農民收入12297元，按年增長1.6%。

魏百剛指出，全年糧食再獲豐收，品種結構進一步優化，通過分區分季分品種調度指導，有效克服草地貪夜蛾、水稻「兩遷」害蟲、南方洪澇、東北颱風等災害影響，今年夏糧、早稻雙雙增產，產量達到3402億斤，比上年增加44.8億斤，特別是早稻面積扭轉了連續7年下滑勢頭，至於秋糧目前收穫接近八成，豐收已成定局。

魏百剛強調，預計全年糧食產量再創歷史新高，將連續6年保持在1.3萬億斤以上。

明年春節期間 豬肉價格不會大幅上漲

對於受非洲豬瘟影響，受到關注的豬肉供應，農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華表示，今後一個時期，中國豬肉供應形勢會愈來愈好，明年元旦春節期間，豬肉的供應量按年會增長30%左右，價格總體上將低於上年的同期水平，不會再出現價格大幅上漲的情況。

他稱，今年3月以來，生豬出欄連續7個月按月增長，說明前期新增產能正在陸續釋放，產能正在變成產量；同時，進口豬肉也在增加，1月至9月進口量是328.6萬噸，按年增長1.32倍。他表示，有信心實現全年生豬產能基本恢復到接近常年水平的目標。

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責任編輯：蒯宇澄

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