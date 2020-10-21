  • 28°C
香港時間 : 20201021日 (三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【糧食安全】農業部：今年糧食豐收成定局  產量料達「歷史最好水平」

經濟脈搏 13:24 2020/10/21

分享：

受新冠肺炎疫情、南方水災等影響，內地糧食供應問題備受關注。農業農村部今天表示，今年秋糧收穫接近八成，「糧食豐收已成定局」，預計全年糧食產量將達歷史最好水平。

農業農村部總經濟師魏百剛在記者會上提到，今年以來，農業農村經濟保持了持續向好、穩中有進的態勢；生豬生產恢復好於預期，「菜籃子」產品供應充足；前三季度第一產業增加值48123億元，按年增長2.3%；農民收入12297元，按年增長1.6%。

魏百剛指出，全年糧食再獲豐收，品種結構進一步優化，通過分區分季分品種調度指導，有效克服草地貪夜蛾、水稻「兩遷」害蟲、南方洪澇、東北颱風等災害影響，今年夏糧、早稻雙雙增產，產量達到3402億斤，比上年增加44.8億斤，特別是早稻面積扭轉了連續7年下滑勢頭，至於秋糧目前收穫接近八成，豐收已成定局。

魏百剛強調，預計全年糧食產量再創歷史新高，將連續6年保持在1.3萬億斤以上。

明年春節期間 豬肉價格不會大幅上漲

對於受非洲豬瘟影響，受到關注的豬肉供應，農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華表示，今後一個時期，中國豬肉供應形勢會愈來愈好，明年元旦春節期間，豬肉的供應量按年會增長30%左右，價格總體上將低於上年的同期水平，不會再出現價格大幅上漲的情況。

他稱，今年3月以來，生豬出欄連續7個月按月增長，說明前期新增產能正在陸續釋放，產能正在變成產量；同時，進口豬肉也在增加，1月至9月進口量是328.6萬噸，按年增長1.32倍。他表示，有信心實現全年生豬產能基本恢復到接近常年水平的目標。

【糧食安全】中央發公開信倡官員厲行節約 多地機關食堂設「監督員」

【糧食安全】河南嚴推「惜食」 餐館規定雞屁股都要吃

【糧食安全】價格飆升 外媒：中國玉米短缺問題隱現

【糧食安全】吉林糧庫競拍玉米有大量蟲眼 中儲糧方面介入處理

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

元旦 豬肉 疫情 經濟 中國 肺炎 水災 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 非洲豬瘟

上一篇文章

【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術

下一篇文章

【芯片產業】珠海爭取芯片企業落戶 獎勵可達億元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術
【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術
【iPhone 12】香港不再平絕神州？內地這地方iPhone 12或更便宜
【iPhone 12】香港不再平絕神州？內地這地方iPhone 12或更便宜
全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7
全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯
【華為禁令】特朗普遏華為殃及自己人　高通140億授權金恐泡湯