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【中美角力】收受華為捐款 美國教育部調查12間大專院校

國情動向 13:43 2020/10/21

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美國教育部周二（20日）發表新調查報告指，國內大專院校嚴重漏報從中國、俄羅斯等國家取得的資金，本次被查的12院校包括哈佛、耶魯、史丹福、喬治城等頂尖學府，它們事後主動公布了此前未申報的65億美元外國資金，其大多數與中國科技公司華為有財務方面的往來。

美聯社報道，美國1986年頒布法規明定，國內院校接受的外國捐贈或合約金額超過25萬美元，就必須申報。但數十年來，該條法例未有被嚴格執行。至去年，國會去年發表跨黨派報告警告，在建立孔子學院的教育機構中，70%未向教育部說明捐款來源，事件使教育部下令擴大對院校外國資金的調查。

【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控

【中美角力】蓬佩奧倡美大學 披露中企對捐贈基金投資

教育部最新報告顯示，本次接受調查的院校大多都與華為有財務往來，至少1間與中國共產黨有直接關係，另有幾間與俄國和沙特有聯繫。報告引述其他部門的警告指，許多國家日益覬覦美國院校的研究成果和科技，包括一些在美國院校工作或留學的中國公民，他們同時在替中國政府效力。

美國大學協會（AAU）批評，有關報告與其說是安全評估，不如說是具黨派色彩、出於政治動機、鎖定美國頂尖研究型學院的攻擊行動。

【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者

【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才

責任編輯：陳建錫

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