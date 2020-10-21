【中美芯片戰】華為防圍堵加壓　上書國家阻Nvidia購ARM

中美芯片戰高燒之際，美國芯片巨企Nvidia（英偉達）早前曝光擬斥400億美元、折合3,120億港元，從日本軟銀（Softbank）手上收購英國芯片品牌Arm。美企倘將ARM羅致旗下，恐令華為獲取芯片陷更被動境地。華為等據報已上書中國監管部門，要求阻截這宗交易。

Nvidia計劃併購ARM的消息曝光後，華為等多間中國科技企業就此向國家市場監督管理總局表達強烈關切。

外電引述消息人士指出，這數間在中國具一流影響力的科技公司，一直在游說國家市監局否決這項交易，或者施加條件，以確保他們能夠獲得ARM的技術。

美企Nvidia購ARM 不利中國獲取芯片技術

該些公司稱，最主要的關切是Nvidia可能迫使ARM切斷對中國客戶的供應。

買過電腦顯示卡的人都知道Nvidia與ARM這兩大品牌。Nvidia正是以製造圖像處理芯片而聞名，公司業務也包括人工智能、自動汽車和數據中心等。

ARM則除了這些之外，更是移動設備芯片技術龍頭。但ARM本身並不生產芯片，而是靠授權芯片基礎技術，收取專利費用維生。

但值得注意是，ARM目前有20%左右收入來自中國，ARM對中國獲取芯片和相關技術有戰略作用；ARM若落入美企Nvidia手上，很可能有利美國進一步限制向中國提供芯片。

據悉，中國芯片開發商海思、飛騰等，此前均獲得ARM的V8指令集授權，並在此基礎上自行設計中央處理器（CPU）。因此有分析指，Nvidia收購ARM後，ARM或會受到美國禁令影響，令中國廠商能否繼續獲得指令集授權增添變數。

儘管華為擁有V8的永久使用權，可以升級V8的來解決芯片製作問題，但這也無法避免ARM升級至V9時的技術斷層衝擊。Nvidia收購ARM對於中國半導體企業、特別是華為而言，並不是好消息。

內地《證券時報》引述東吳證券計算機團隊表示，Nvidia收購ARM會導致美國對中國芯片行業限制能力提升。

中國或可用反壟斷法 阻止這宗交易

據了解，中方或會根據《中華人民共和國反壟斷法》第一章總則的第二條，以反壟斷為由阻截Nvidia併購ARM的計劃。有關條文訂明：

中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。

事實上，ARM的主要市場在中國，國內芯片上集成系統（SoC）有95%（超過200家）是基於ARM架構，2006年至2017年中國合作商的市場放量規模增長140倍。目前，ARM在知識產權市場份額超過40%，在手機芯片的知識產權市場份額超過90%。如此大的一宗收購案，按照國際慣例，中國絕對有權審批。

責任編輯：鄧國強