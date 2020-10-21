【十四五規劃】專家：雙循環成經濟主軸 核心是暢通與安全

在中國經濟下行壓力不減、不確定性增加及中美博弈的大環境下，布局國內國際雙循環料成為下周即將召開的中共中央五中全會以及「十四五」(2021-2025年)規劃的主線，專家認為，「雙循環」的核心是暢通與安全，這兩方面的平衡決定今後中國經濟的發展。

據路透社，中國財政科學院周二舉行雙循環發展與財政政策研討會，專家們對雙循環進行了全方位解讀。

社科院副院長 維繫經濟安全最重要是財政

在中國社科院副院長高培勇看來，雙循環的本質是經濟安全，除了暢通國際國內經濟外，核心是維繫經濟安全。他指，從高層的講話不難看出，「十四五」期間中國把發展與安全放在同一天平的兩端，而這兩方面的平衡決定今後中國經濟的發展。

今年以來，中國國家主席習近平多次強調，要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局。要推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。他並指出，越開放越要重視安全，越要統籌好發展和安全，著力增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力，煉就金剛不壞之身。

高培勇認為，馬上進入十四五，發展與安全將並重。經濟安全包括很多，比如食品安全、能源安全等等，但最重要的是財政安全。他指，財政安全是基礎。

今年受疫情影響，財政收入有所下降。中國財政部昨日公布，前九月全國一般公共預算收入按年下降6.4%，一般公共預算支出按年下降1.9%。

中國財政科學院早先發布的「財政藍皮書：中國財政政策報告（2020）」預計，今年財政支出增速或較2019年放緩，「十四五」期間財政支出仍面臨較大壓力。

財科院院長：中國經濟長期發展隱憂值得關注

長期研究並呼籲關注財政公共風險的中國財政科學研究院院長劉尚希稱，經濟復甦短期可期，長期發展隱憂值得關注。在他看來，中國經濟增速放緩，製造業困境突現，結構問題突出，減稅降費及擴張的財政政策邊際效果正在遞減，暢通雙循環，宏觀調控要有新思維，要避免宏觀調控地方化。他認為，現在延續了08年4萬億的刺激計劃的思路，地方擴張速度比中央還要大。

中國經濟恢復仍有5大隱憂 中美博弈阻外循環

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中共中央黨校經濟學部主任韓保江則認為，中國經濟的主要問題是氣血不通暢。財政閥門沒有跟上經濟大循環的節奏。供給沒有跟上需求的升級。十四五新發展格局是國際國內雙循環相互促進，也對財政創新提出要求。

他認為，通過財稅政策的調節，避免一方面財富過度集中，另一方面是貧窮的積累，從而導致兩極分化。因此要平衡好收入的分配，實現投資有回報，企業有利潤 ，員工有收入，政府有稅收，並能充分反映出各自按市場評價所做的貢獻。

在他看來，雙循環的本質是改革，充分就業是擴大內需的前提。深化收入分配製度和社會保障制度改革，確保收入分配向勞動者傾斜。努力實現充分就業，暢通經濟增長與擴大就業的循環，大力發展民營經濟和小微企業。

責任編輯：蒯宇澄

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