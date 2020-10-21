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上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）

社會熱點 15:59 2020/10/21

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上流生活一直是網民熱議話題。透過「名媛」在社交平台上發布的生活圖景，有些看客會心生艷羨和憧憬，也有人嗤之以鼻地稱之為「炫富」。其實，所謂名流們呈現出來的不一定是真實情況，價值動輒十萬蚊的名牌手袋，很有可能是租的——最低起租時長是一個月，4個女生每人用400元（人民幣，下同）可租一星期。

上海「名媛」微信群 其實是拼單群

內地網民發表一篇題為《我潛伏上海「名媛」群，做了半個月的名媛觀察者》，講述作者花了500元入會費，潛入一個微信群組，發現部分女生花小錢扮名媛的內幕。

文章提到，該「名媛」微信群組的聊天內容涵蓋衣食住行各方面。首先是衣飾。有人夾份租Hermes手袋，租期一個月，4個人租的話，每人花300多元即可用一星期。還有人夾份租Gucci絲襪。

【名媛背後】上海「名媛」群組被爆假炫富　夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡

【名媛背後】揭開「男版上海名媛群」秘密　集體租超跑打卡扮富二代

其次是食。以麗思卡爾頓(The Ritz-Carlton）雙人下午茶為例，6個人拼單一份，每人只需85元，就能享受樣靚景靚的下午茶。

在住宿上，同樣以麗思卡爾頓酒店為例，若是15個人拼單，每人只需200元即可入住高級酒店。若是人數再多一些，比如40人，就有機會入住上海頂級的寶格麗（BVLGARI）酒店，每人只需125元。此外，法拉利（Ferrari）跑車也可以拼單拍照。

華為小公主姚安娜 被讚真名媛

該篇文章一夜爆紅，引發網民對名流生活孰真孰假的熱議。但有一些人，她們的名媛身份則不會受質疑，比如日前引發關注的幾位雜誌封面女郎，其中就包括「華為小公主」姚安娜。

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【中美角力】收受華為捐款 美國教育部調查12間大專院校

全球百大最有價值科技品牌 19中國公司上榜 華為排第7

姚安娜是華為創始人任正非的小女兒，生於1998年，今年剛從哈佛大學畢業，近幾年涉足時尚界，常會出席時裝秀場和活動，並曾參加過全球頂級的名媛舞會Le Ball。

從姚安娜在社交平台上發布的相片來看，她的閒暇生活包括去各地旅行、跳芭蕾、彈吉他、看芭蕾舞、看藝術展以及在河北滑雪等。在去年年底發布的一張相片中，姚安娜身後是一顆巨大的聖誕樹，同樣吸睛的還有樹下各式各樣的禮物。

除了姚安娜這位知名名媛外，雜誌封面的其他幾位也各有來頭。比如姚安娜左邊這位名叫曹譯文，更是因為在某網站上傳自己的「百萬衣櫥系列」而走紅。內媒稱她出生於建築世家。

責任編輯：尹航

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