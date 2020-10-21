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【人民幣走勢】3大因素推動人民幣升值 但能長期持續嗎？

經濟脈搏 16:31 2020/10/21

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人民幣匯率周三（21日）持續走高，在岸、離岸人民幣盤中分別升穿6.65及6.63，與​​中間價同創逾兩年新高。交易員稱，市場對美國刺激方案的樂觀情緒，推動美元指數走弱，看好人民幣情緒持續升溫。

分析認為，美元指數持續下跌、中國經濟基本面持續向好、市場對美國大選後中美關係緩和有所期待等3大因素，支撐近期人民幣升值。若中國人民銀行態度保持淡定，人幣匯價料進一步走升，但長遠或不會過度走強。

周三官方人民幣兌美元中間價報6.6781，創2018年7月以來新高，較上日調升149點。市場未理中間價弱過預期的信號，在岸人民幣盤中一度升穿6.65關口，高見6.6413，較上日夜盤上漲逾300點。離岸人民幣亦曾突破6.63關口，最高報6.6275，日內漲逾300點。同創2018年7月以來新高。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，人民幣最新一波升值是美元下跌帶動，目前籃子指數還比較穩定。

在岸人民幣升穿6.65關口 創逾兩年新高 離岸價穿6.64

【中國經濟】人行行長易綱：保持幣值穩定  守護老百姓「錢袋子」

美元持續下跌 人民幣偏強

近期人民幣一路走升，《經濟參考報》表示，盡管人行日前下調外匯風險準備金率，有意為人民幣過快升值降溫，但在國內經濟數據強勁復甦、海外疫情前景未明下，機構紛紛把握遠期售匯準備金政策下調帶來的匯率短期反彈機會，釋放結匯需求，推動人民幣匯率走升。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，一是中國經濟基本面持續向好的支撐；二是美元指數持續下跌，人民幣等非美貨幣出現升值走勢；三是國際投資者看好中國經濟的前景和人民幣資產，國外資本持續流入中國資本市場，帶動人民幣升值。此外，景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭認為，市場對中美關係緩和有所期待，亦是人民幣看漲預期升溫主要因素。

中信證券分析師明明則稱，就目前走勢，人民幣主要受到中美之間相互力量的影響，包括國際收支角度、美國基本面表現、美元周期下的中期疲軟以及美國大選帶來的政治擾動，人民幣走勢可能表現出總體偏強的特徵。

後市看人行引導信號 過快升值或需整固

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒最新點評稱，人民幣仍將維持升值趨勢，美國新一輪疫情來襲加大美國貨幣寬鬆延長的必要性，繼續維持對中國資本流動和人民幣匯率較為有利的格局，但升值過程中人民幣匯率或出現較大波動。

他解釋，人民幣升值將對經濟產生收縮效應，人行顯然不願意看到人民幣匯率過快升值。盡管人行避免直接參與外匯市場，但仍可以市場化方式影響人民幣與美元供求，對人民幣匯率作出一定程度的逆周期調節。

市場人士也提示，人民幣快速走強下，應密切關注人行的容忍度和引導信號。

星展銀行香港分行高級經濟學家Nathan Chou指出，人行或會認為本周人民幣漲勢過快，並通過口頭指導或中間價發出信號穩定匯率。若覺得升值太快，還可能授意中資大行在外匯市場買入美元。他稱，人民幣在第四季或需整固，因為過去兩個月升值速度和幅度非常顯著。

明明表示，從長遠角度看，一方面，若美國經濟逐漸修復再次走向復甦，人民幣匯率仍將承受一定壓力。另一方面，從「雙循環」角度看，經常項目和資本項目仍需保持整體均衡，人民幣過度走強或一定程度上帶來經常項目的壓力，故長期來看人民幣匯率或不會過度走強。

北京放手人民幣升值 一舉多得

一關鍵數據顯示  人民幣國際化再加速

責任編輯：林佩怡

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