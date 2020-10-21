數字人民幣挺進農村 一個優勢令它比支付寶更易普及

人民幣數字化繼續推進，央行數字貨幣研究所（下稱數研所）與農信銀資金清算中心有限責任公司（下稱農信銀）舉行戰略合作協議簽署儀式，穩步推進數字人民幣在農村地區的研發及試點工作。對於部分農村無網絡或信號不穩定，數研所所長穆長春曾介紹，數字人民幣不需網絡，這也是它優於支付寶的特質。

大部分銀行業機構已參與研發及試點工作

據內媒報道，農信銀表示，將為農村信用社、農村商業銀行、村鎮銀行等中小銀行業金融機構提供數字人民幣互聯互通平台的「一點接入」新型聚合聯網服務，穩步推進數字人民幣在農村地區的研發及試點工作。

考慮到部分農村地區沒有網絡或者網絡不穩定的問題，數研所所長穆長春曾介紹，「只要你我手機上都有DCEP的數字錢包，那連網絡都不需要，只要手機有電，兩個手機碰一碰，就能把一個人數字錢包裡的數字貨幣，轉給另一個人，」這也是數字人民幣體現出優於支付寶等支付程序的特質。

【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活

【數字人民幣】深圳全國首試數字人民幣 派千萬元紅包促消費

【數字人民幣】一文看懂優勢及隱憂 銀行生態將逢巨變？

據官網介紹顯示，農信銀成立於2006年，是為內地農村中小金融機構提供資金清算服務的全國性專業特許清算組織。

《農信銀資金清算中心客戶服務報告》顯示，截至2019年末，農信銀支付清算系統入網成員機構包括38家省級農信機構或農商行、108家村鎮銀行、3家民營銀行和1家直銷銀行，系統內賦予社名社號機構的機構網店達45,070家；處理支付清算業務規模達176.82億筆、13.85萬億元。

此前，數研所已通過四大行聯合3,000余家商戶在深圳地區進行了首次數字人民幣公開測試，城銀清算服務有限責任公司則主要為城商行等中小金融機構提供清算服務，加上此次農信銀服務的農村中小金融機構，意味著大部分銀行業機構已經開始參與到數字人民幣的研發及試點工作。

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道