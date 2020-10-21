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【台海局勢】台軍擴後備部隊專責反登陸 守衛關鍵設施

國情動向 17:05 2020/10/21

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台軍將新增灘岸守備旅，專門負責反登陸作戰

為拉近與大陸在軍力上的劣勢，台軍明年1月起將擴大後備部隊。台灣的國防部周三（21日）交代詳情指，因應敵情威脅加劇，現時甲種旅、乙種旅、山地連等編制，未來將按照防衛作戰任務導向，區分為灘岸守備、縱深及城鎮守備，以及重要目標防護3種部隊，同時設立防衛後備動員署，調整後備教召訓期。

根據規劃方案，台軍將在原有7個甲種旅上增加5個甲種旅，將分編成12個第一類型「灘岸守備」旅，增加前線守備戰力。該部門另規劃對第二類任務「縱深及城鎮守備」隊伍，進行4個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管，新兵入營需重點於城鎮戰訓練，包括實彈射擊、戰鬥教練等。

【台海局勢】美國安顧問：台灣應謀劃阻大陸經陸地進攻

【台海局勢】東部戰區特種兵練水下射擊 模擬配合搶灘

在增強重要目標防護能力方面，為強化各空軍基地、海軍要港、高山雷達站台、導彈車組等重要目標防護安全，以及確保水電、燃油、通訊、金融等關鍵基礎設施運作正常，編成第三類型「重要目標防護」部隊，由各作戰區負責整合，與民防團隊及保警共同執行重要目標防護任務，確保設施安全。

國防部早前的報告提到，後備部隊明年將擴充至26.8萬人，訓練機構擴充8個，包括5個甲種旅及3個後訓中心，而訓練天數增加至14天。

【台海局勢】國民黨智庫：東沙易攻難守 解放軍能隨時切斷航線

【台海局勢】美前官員稱：台灣是冷戰時期的「富爾達缺口」

責任編輯：陳建錫

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