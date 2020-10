【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌  協會譴責政客

歐洲就是否封殺華為與中興5G分歧或擴大。作為歐盟決策機構之一的歐洲議會,40多名議員近日致函歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員,促請採取一項封殺中國5G技術的措施。但同一時間,歐洲競爭電信協會(ECTA)發表聲明,譴責(Denounces)以地緣政治因素封殺中國技術。

根據外媒報道,這批歐洲議會議員將華為、中興公司列為「 高風險設備供應商」,稱其對網絡安全構成威脅;他們並向歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員致信,呼籲歐洲削減對華為、中興的公共資金支持。

鷹派歐洲議員聯署 促執行新封殺措施

這些鷹派議員稱,兩家公司在歐洲5G網絡中的技術,將構成安全威脅。

但在同一時間,歐洲競爭電信協會(European Competitive Telecommunications Association,ECTA)日前發表聲明,譴責出於地緣政治因素,封殺中國5G供應商,並警告此舉將造成歐盟5G部署延遲等負面影響。

ECTA denounces any bans of Chinese 5G suppliers for geopolitical reasons and emphasises that such decisions can only be justified on the basis of well-established facts. The 5G Toolbox provides a suitable EU framework for responding to security issues affecting the networks of the future while respecting European and national sovereignty.