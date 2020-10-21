【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌  協會譴責政客

歐洲就是否封殺華為與中興5G分歧或擴大。作為歐盟決策機構之一的歐洲議會，40多名議員近日致函歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員，促請採取一項封殺中國5G技術的措施。但同一時間，歐洲競爭電信協會（ECTA）發表聲明，譴責（Denounces）以地緣政治因素封殺中國技術。

根據外媒報道，這批歐洲議會議員將華為、中興公司列為「 高風險設備供應商」，稱其對網絡安全構成威脅；他們並向歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員致信，呼籲歐洲削減對華為、中興的公共資金支持。

鷹派歐洲議員聯署 促執行新封殺措施

這些鷹派議員稱，兩家公司在歐洲5G網絡中的技術，將構成安全威脅。

但在同一時間，歐洲競爭電信協會（European Competitive Telecommunications Association，ECTA）日前發表聲明，譴責出於地緣政治因素，封殺中國5G供應商，並警告此舉將造成歐盟5G部署延遲等負面影響。

ECTA denounces any bans of Chinese 5G suppliers for geopolitical reasons and emphasises that such decisions can only be justified on the basis of well-established facts. The 5G Toolbox provides a suitable EU framework for responding to security issues affecting the networks of the future while respecting European and national sovereignty.

聲明指，歐洲如禁止華為與中興，會令歐洲可使用的全球供應商數量從5家減少到3家，即只有芬蘭諾基亞、瑞典愛立信、和韓國三星，這將使電信運營商的選擇更加少了。

「在不保證性能的同時，還將使5G設備的成本大大提高，限制了電信行業的創新潛力，從而對電信行業造成嚴重影響」，聲明說。

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聲明強調，排除特定供應商將損害消費者及行業利益，打擊市場內部凝聚力。

歐洲競爭電信協會總幹事呂克·安德里克斯（Luc Hindryckx）對路透社表示，聲明反映了協會成員的擔憂，如採取「歐盟5G安全工具箱」的通用方式（一刀切方式），評估電信設備供應商風險，最終會導致越來越多歐盟成員國實質地禁止華禁技術。

歐洲競爭電信協會：禁令徒增成本

在2020年IPLytics公佈的5G專利數據統計中，華為的5G專利數量擁有3,147件，位居榜首。而中興在5G方面的專利也不少，數量達到2,561件，位列全球第三名，反映兩家中國公司在5G領域擁有優勢。

歐洲競爭電信協會1998年成立，號稱成員號涵蓋歐洲100多家領先的電信運營商和數字解決方案提供商。

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責任編輯：鄧國強

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