  • 25°C
香港時間 : 20201021日 (三) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技戰】中美鬥到上太空  中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）

國情動向 20:58 2020/10/21

分享：

【科技戰】中美鬥到上太空  中國騰雲穿梭機計劃曝光

中美科技戰白熱化之際，周一登場的「中國（國際）商業航天高峰論壇」上，中國航天科工集團總工藝師符志民披露「空天飛行」計劃更詳盡的細節；這一計劃又稱騰雲工程，被認為是中國版的太空穿梭機計劃。此飛行器可重覆使用，有助降低航天成本，或最快5年後投入商業使用。

央視對今次論壇的報道展示影片，透露出騰雲工程的構想、以及中國版的太空穿梭機的模擬圖。

不用火箭  可於機場起飛上太空

符志民在這次武漢舉行的論壇上透露，未來五年，在「空天飛行」及動力產業方面將有進展，目標是建造可重複使用的航天運輸工具，致力提供環保、高效、便捷、安全的天（太空）地（地面）往返運輸服務。

中國太空站建造全曝光  2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）

【火星探測】天問一號首次深空「自拍」　展國旗賀國慶（有片，組圖）

符志民稱，「騰雲工程」將在2025年完成技術驗證飛行試驗，2030年完成兩級入軌空天飛行器研製、並實現商業運營。

據報，「騰雲工程」計劃中的空天飛行器，是可執行航天發射任務、並多次重複使用的新一代天地往返飛行器，也可稱爲空天飛機。

有評論形容，這是中國版的太空穿梭機。但也有分析指，空天飛機（Aerospaceplane）與穿梭機其實是有分別的－－空天飛機不用火箭發射，能直接在機場跑道起飛前往太空。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這種飛行器既可以載人也可以貨運。載人時，可用於太空旅遊、航天員運送等；貨運時，可用於太空站貨物補給、太空緊急救援等。

消息指，目前該項目已完成中國首次組合動力模態轉換飛行試驗，實現了空天飛行動力技術重大突破。

降低升空成本 有利航天產業發展

值得注意是，新華社曾於9月4日，中國在酒泉衛星發射中心利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。

報道沒有更多細節，目前未能證實這次任務是「騰雲工程」空天飛行器的其中一個試驗環節。

【中美科技戰】中國要芯片自力更生　兩彈一星戰術還不夠

中國巡航導彈專家出任副省長 張紅文掌安徽前專搞反艦

但有分析指出，9月4日發射的「可重複使用的試驗航天器」仍要使用火箭推進升空，應不是可於水平面起飛的空天飛機，而是與美軍的X-37B飛行器類似。

X-37B曾多次升空，在軌飛行時間最長爲780天。該機長8.9米、翼展4.5米、高2.9米，空重3.5噸，載重250公斤，最大起飛重量5噸，軌道速度28,200公里每小時。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【習近平南巡】習提更高水平自力更生 藏中央抗美新戰略
2020/10/14
【習近平南巡】習提更高水平自力更生 藏中央抗美新戰略
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
2020/10/09
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
【火星探測】天問一號首次深空「自拍」　展國旗賀國慶（有片，組圖）
2020/10/02
【火星探測】天問一號首次深空「自拍」　展國旗賀國慶（有片，組圖）
中國巡航導彈專家出任副省長 張紅文掌安徽前專搞反艦
2020/09/30
中國巡航導彈專家出任副省長 張紅文掌安徽前專搞反艦
【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控
2020/09/24
【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控
地緣政治 硬件 創新科技及應用 航天科技 航空科技 軍事科技 通訊科技 科技產品 聯合科技（United Technologies，美：UTX） 科技戰

下一篇文章

【中美角力】胡錫進：「亞洲版北約」虛張聲勢 絕對搞不起來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

印尼「不想被騙入反中國攻勢」 拒絕美國間諜機降落
印尼「不想被騙入反中國攻勢」 拒絕美國間諜機降落
【芯片產業】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用
【芯片產業】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
【中美角力】美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打
【中美角力】美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打
台灣戰爭風險升溫 美國專家：決定中美誰主太平洋
台灣戰爭風險升溫 美國專家：決定中美誰主太平洋