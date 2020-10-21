【科技戰】中美鬥到上太空  中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）

▲ 【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光

中美科技戰白熱化之際，周一登場的「中國（國際）商業航天高峰論壇」上，中國航天科工集團總工藝師符志民披露「空天飛行」計劃更詳盡的細節；這一計劃又稱騰雲工程，被認為是中國版的太空穿梭機計劃。此飛行器可重覆使用，有助降低航天成本，或最快5年後投入商業使用。

央視對今次論壇的報道展示影片，透露出騰雲工程的構想、以及中國版的太空穿梭機的模擬圖。

不用火箭 可於機場起飛上太空

符志民在這次武漢舉行的論壇上透露，未來五年，在「空天飛行」及動力產業方面將有進展，目標是建造可重複使用的航天運輸工具，致力提供環保、高效、便捷、安全的天（太空）地（地面）往返運輸服務。

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符志民稱，「騰雲工程」將在2025年完成技術驗證飛行試驗，2030年完成兩級入軌空天飛行器研製、並實現商業運營。

據報，「騰雲工程」計劃中的空天飛行器，是可執行航天發射任務、並多次重複使用的新一代天地往返飛行器，也可稱爲空天飛機。

有評論形容，這是中國版的太空穿梭機。但也有分析指，空天飛機（Aerospaceplane）與穿梭機其實是有分別的－－空天飛機不用火箭發射，能直接在機場跑道起飛前往太空。

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這種飛行器既可以載人也可以貨運。載人時，可用於太空旅遊、航天員運送等；貨運時，可用於太空站貨物補給、太空緊急救援等。

消息指，目前該項目已完成中國首次組合動力模態轉換飛行試驗，實現了空天飛行動力技術重大突破。

降低升空成本 有利航天產業發展

值得注意是，新華社曾於9月4日，中國在酒泉衛星發射中心利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。

報道沒有更多細節，目前未能證實這次任務是「騰雲工程」空天飛行器的其中一個試驗環節。

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但有分析指出，9月4日發射的「可重複使用的試驗航天器」仍要使用火箭推進升空，應不是可於水平面起飛的空天飛機，而是與美軍的X-37B飛行器類似。

X-37B曾多次升空，在軌飛行時間最長爲780天。該機長8.9米、翼展4.5米、高2.9米，空重3.5噸，載重250公斤，最大起飛重量5噸，軌道速度28,200公里每小時。

責任編輯：鄧國強

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