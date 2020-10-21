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北京環球影城明年開幕 哈利波特等7大景區細節搶先看（組圖，有片）

社會熱點 22:38 2020/10/21

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北京環球度假區明年開幕，環球影城項目最受觸目，全球首個「變形金剛」、「功夫熊貓」景區，以及風靡全球的哈利波特等7大主題景區細節曝光。

北京環球度假區包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及兩間酒店，度假區周二（20日）首次對外發布園區內娛樂體驗。該度假區總裁兼總經理苗樂文表示，環球影城匯聚全球環球主題公園人氣最高的娛樂設施和景點，並融合中國文化元素打造獨特體驗。

環球影城7大主題景區，分別為功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、Minion（內地譯小黃人）樂園、哈利波特的魔法世界、侏羅紀世界努布拉島、荷里活（內地稱好萊塢）和未來水世界。7大主題景區共設有數十項特色騎乘娛樂設施，近百個主題餐飲門店及特色商品門店。

變形金剛基地主題景區

全球首個以「變形金剛」為主題的景區，當中有北京環球度假區最大、最刺激的過山車「霸天虎過山車」，以及遊樂設施「變形金剛：火種源爭奪戰」，景區內還有「能量晶體補充站 Energon Power Station」餐廳

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功夫熊貓蓋世之地

環球首個以「功夫熊貓」為主題的景區，取材自動畫電影《功夫熊貓》，圍繞「中國式傳奇體驗」設計，包括標誌景點小鎮「和平山谷」，激流項目「功夫熊貓：神龍大俠之旅」

Minion樂園

全球最大的Minions樂園，將呈現電影中標誌的地標景點，並有遊樂設施「神偷奶爸小黃人鬧翻天 Despicable Me Minion Mayhem

哈利波特的魔法世界

景區正中心有霍格華茲城堡，重現電影中的鄧布利多辦公室、黑魔法防禦術教室、葛來分多公共休息室、有求必應屋等，也不少得遊樂設施「哈利波特與禁忌之旅」，讓遊客歷經電影中的經典場景；景區內還有奶油啤酒供遊客品嚐

侏羅紀世界努布拉島

在標誌景點「飛龍居」內，遊客們可以通過4種互動體驗，探索隱藏祕境。景區還有遊樂設施「侏羅紀世界大冒險」 ，乘坐全地形豪華自動系統（ ATLAS ）進入努布拉島荒野，在恐龍世界冒險

未來水世界

首個未來水世界主題園區，將有槍林彈雨、水上電單車等特技表演

荷里活

有電影特效製片廠體驗表演「電影特效製片廠體驗表演」，由著名導演張藝謀與史提芬史匹堡合作，將東西方文化融會貫通

位於通州區的北京環球影城主題公園，將於明年春季試運，目前未來水世界主題景區等7個單體已經完成竣工驗收、消防驗收，是該片區是首個完成竣工驗收的主題景區項目。而北京環球度假區項目工期進度已完成87%。

北京環球影城投資規模將超上海迪士尼

【十一黃金周】上海迪士尼門票預約最火爆 各地動物園受歡迎

責任編輯：林佩怡

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