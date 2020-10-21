【中國經濟】劉鶴：全年經濟大概率實現正增長 堅持全面開放

中國經濟正從新冠肺炎疫情中恢復，副總理劉鶴表示，中國投資和進出口指標升勢明顯，消費指標正在發生積極變化，主要經濟指標逐季度向好，實現全年經濟正增長是大概率事件。

劉鶴周三（21日）出席2020金融街論壇年會開幕式，發表主旨演講時稱，要高度重視結構調整，防止重複建設，合理提高市場集中度，增強市場主體核心競爭力，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

他表示，下一步要做好5方面的工作：

一、堅持穩健的貨幣政策靈活適度。始終根據市場形勢和經濟增長需要，保持流動性合理充裕，保持政策穩定 二、大力發展多層次資本市場。堅持「建制度、不干預、零容忍」九字方針，完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，優化市場結構，強化信息披露和投資者保護 三、構建多層次銀行機構體系。加快優化大銀行經營發展方式，提高服務實體經濟的能力。深化中小銀行改革，完善法人治理結構。堅決化解各類風險 四、注重發揮金融科技的作用。大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等技術正在深刻改變未來金融生態，要趨利避害，促進金融科技健康發展 五、繼續推進全面對外開放。繼續堅持全面開放不動搖，堅持市場化法治化國際化原則，在銀行、保險、證券、資管等領域引入更多高水平國際競爭者，創造公平競爭的市場環境，全面與國際最佳實踐對接。中共十九屆五中全會召開後，金融系統將認真落實「十四五」規劃建議，推動新一輪發展和更高水平改革開放

劉鶴提到，在當前形勢下加強國際合作至關重要，必須堅持多邊主義，推動世界經濟發展。尤其要加強應對疫情的合作，加強宏觀政策協調，促進全球經濟穩步復甦。

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責任編輯：林佩怡

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