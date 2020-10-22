【中美角力】美再列6中媒為外交使團　胡錫進稱中國必報復

美國將6間中國傳媒駐美機構，列為外國使團。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，並非要對有關機構在美發布的內容設限，只想確保美國民眾可在自由媒體的報道，以及中共文宣間作區別。《環球時報》總編輯胡錫進在批評美國的最新限制，進一步毒化兩國媒體在對方國家的工作環境，只要中國媒體受傷，北京一定會報復，而美媒在港業務或會上中方的報復清單。

美國國務院21日宣布，決定將6家中國媒體在美分支機構，列作「外交使團」，包括《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、中國社會科學出版社、《北京周報》和《經濟日報》。蓬佩奧解釋，這些媒體被北京控制，且可自由發布內容已令美國人警惕這些來自中共宣傳。

今年6月已被美國列作外交使團的另一中國媒體《環球時報》，其總編輯胡錫進22日凌晨隨即在Twitter發文稱，北京必將向美國報復。胡錫進稱，美國政府的最新限制將進一步毒化兩國媒體在對方國家的工作環境。只要中國媒體受傷，北京一定會報復，而美媒在港業務或會上中方的報復清單。

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蓬佩奧周三宣布上述消息，並指美國將於周五（23日）與歐盟就中國問題展開對話。美國此前已在2月及6月，先後將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司、美國海天發展公司、中國中央電視台、中國新聞社、《人民日報》及《環球時報》9家中國媒體列為外交使團，在3月也要求中國在美國媒體的獲准工作記者人數，從原來的160人削減到100人。

這些媒體被認為是中共的喉舌，並非獨立新聞機構，它們被列作外交使團後，須遵守與外國駐美使館和領事館類似的要求，包括向美國當局披露職員名單和人事任免，註冊在美的現有物業，在購買或出租物業前亦需要獲得批准。美國又限制中國外交官活動，上月已要求中國高級外交官在訪問美國大學校園或在使領館之外的場所組織超過50人的活動，需事先獲得美方同意。

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責任編輯：游昊雲

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