美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑

▲ 【中美角力】美國海軍陸戰隊對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑

中美軍事對抗再現升級跡象。英國傳媒報道，美軍已制訂新版「跳島戰術」，戰時以小股海軍陸戰隊員登陸島礁，以導彈和火箭炮等武器，向中國解放軍艦艇「放冷炮」，打完就跑，轉到另一島礁再來。

英國《泰晤士報》報道，美國海軍陸戰隊本月在沖繩舉行「高尚之怒」演習（Noble Fury），超過100名陸戰隊員乘坐MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機前往沖繩伊江島，模擬攻佔島上機場；美國空軍C-130J運輸機再將射程300公里的M142 HIMARS，「高機動性多管火箭系統」運到島上。

陸戰隊員隨後操作M142 HIMARS火箭炮，模擬向敵人艦艇發動打擊，然後隨即將發射車「打包」回到運輸機上撤離。美軍的實戰計劃之中，陸戰隊亦會跟隨轉移陣地，到達另一島礁上重新架設火箭炮，打完就跑，在多個島礁之間「跳躍」。

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跳島戰術（leapfrogging／island hopping）是第二次世界大戰期間，美國海軍陸戰隊在太平洋戰場對付日本的打法。日本當年佔領西太多個島礁下，美軍決定毋須逐一攻佔，只需選擇最具戰略價值的一部分來打，其餘島上日軍補給線即會被切斷。這戰術同時能減少美軍傷亡，並使部隊盡快進逼日本本土。

新版跳島戰術概念與當年的不盡相同。《泰晤士報》稱，這是美國海軍陸戰隊在太平洋新作戰藍圖的一部分，預料2030年會全面就位，而今次演習是專門為應對中國海軍與彈道導彈實力提升而設。

在新作戰思維中，美國海軍陸戰隊會更為重視將兵力分散成小部隊，散佈在太平洋各個島礁上，以較輕型、具備快速部署能力的武器系統接敵，然後隨即脫離轉移陣地。報道稱，美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）亦正為海軍陸戰隊研發一款新型長程反艦導彈，備配1,000磅彈頭並能覆蓋超過320公里。

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責任編輯：連兆鋒