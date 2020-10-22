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【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）

國情動向 10:36 2020/10/22

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【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器

中美台海角力升級，美國政府在當地時間周三宣布三筆對台軍售案，包括被視為攔截搶灘利器的海馬士（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元、折合逾140億港元。此舉勢令緊張的中美關係、台海局勢火上澆油。

這是特朗普政府第八度宣布對台售武。美國國防安全合作署（DSCA）發出新聞稿指出，國務院已經批准三筆對台軍售，並已正式知會國會。外媒指，這些軍售案在國會山莊預料將獲得壓倒性支持，毋需表決即可通過。

海馬士發射車　配相關導彈射程達300公里

第一筆軍售包括135枚、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練導彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額達10.08億美元。

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

第2筆軍售案包括11個「海馬士多管火箭系統」（HIMARS，海馬士）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術導彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，總額為4.361億美元。

第3筆軍售案則是6枚「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，總額為3.672億美元。

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包括路透等外媒此前報道，美國近期將批准7項對台軍售，除了DSCA今天公布的3項，還包括先進無人機、岸置魚叉反艦飛彈與智能水雷等，但後者至今並無具體消息。

「增程型距外陸攻飛彈」被指含感敏技術

新聞稿宣稱，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益。

事實上，今次軍售以防卸為主。其中簡稱「海馬斯」的M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System），曾被軍事顧問形容為阻截搶攤戰的利器，其作戰範圍480公里，如搭配227毫米火箭運載導彈，射程可達2至300公里。

至於「增程型距外陸導彈」是由代號AGM-84的空射型魚叉飛彈改良而成，被指含感敏技術；可由台灣現有的F-16戰機掛載，在解放軍防空系統範圍外發射，攻擊大陸沿海或海上目標、包括正開往台灣施行登陸戰的軍艦，射程達270公里。據了解，美國、南韓、土耳其等都是該款導彈的使用者。

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責任編輯：鄧國強

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