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【數字人民幣】市民首測熱情不高 專家料暫難取代微信及支付寶

經濟脈搏 11:12 2020/10/22

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有媒體對數字人民幣普及化不感樂觀

數字人民幣在深圳的首測於周日（18日）完結，逾4.75萬人領取紅包，交易金額達876.4萬元，官方形容「順利收官」。惟外媒到當地了解，發現許多人對其熱情不高，因為微信支付、支付寶已非常成熟，且遠比數字人民幣普及。有專家更認為，數字人民幣未必能真正市場化，說能取代第三方支付更是想得太多。

《路透社》記者在當地訪問了多名市民，長期使用電子支付的袁女士稱，她有領取及使用數字人民幣禮券，但感覺不如現有的其他選擇方便。對於未來會否再次使用，她直言：「我不想再用這個......當然，除非再來一個紅包」。從事會計行業的鍾女士則稱，她或許會考慮以後改用新的數字人民幣，要看它的方便性和安全性如何。她同時指出，支付寶和微信支付已經面世很久，新的數字貨幣和前兩者很相似，但現在才開始試用，已經很晚了。

數字人民幣挺進農村 一個優勢令它比支付寶更易普及

【數字人民幣】一文看懂優勢及隱憂 銀行生態將逢巨變？

報道引述澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指，普通人購物會不會更願意使用數字人民幣，而非其他電子支付平台，將完全取決於激勵措施，以及哪一家「提供者」讓市民有更強的使用動機。現階段想從支付寶、微信支付手上搶奪用戶，主要看激勵手段。普華永道中國資深經濟學家趙廣彬指，政府可以將其與補貼，養老金賬戶或國有部門的工資捆綁一起，但要使數字人民幣被廣泛接受，銀行和其他機構需要在應用、營銷和宣教等方面大量投資。

有內地財經媒體評論則指出，在本次首測中，數字人民幣除了離線支付功能，無其他特別優勝之處，且媒體記者走訪萬象城，發現不論影院、溜冰場、餐廳，大部份店家都表示不清楚或不支援數字人民幣支付。評論又指，試行推廣單純靠優惠券砸錢，只能起到吸引眼球的效果，對於普通市民來說，使用起來與第三方支付沒有太大區別，恐怕它像當年各大銀行的網銀系統一樣，最終只停留在金融機構或政府機構層面上，難上升至社會普及的水平。

【數字人民幣】深圳全國首試數字人民幣　派千萬元紅包促消費

【數字貨幣】人行副行長陳雨露：加快法定數字貨幣研發及試點

責任編輯：陳建錫

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