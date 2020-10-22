【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁

美國大選前夕，特朗普的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周三（21日）再批評中國是「 世紀威脅」 ，指北京一直試圖竊取西方在新冠肺炎疫苗上的研究成果，並正在所有領域及行業上尋求主導地位。他形容中國是一個充滿掠奪性的大國，不但壓迫己國人民，還試圖脅迫鄰國和西方大國。

針對有關指控，中國外交部發言人曾作出回應稱，中國在疫苗研發上領先世界，根本不存在也不需要靠偷竊。中國反而擔心「個別竊密成性的國家」來竊中方技術。發言人又指，美國一些人士動不動就稱中國發動網絡攻擊，竊取美國疫苗研發數據，卻始終拿不出任何的證據。

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奧布萊恩在長達20分對中國的抨擊中，提到中國在鼓吹國際合作必要性的同時，利用網絡間諜活動，將歐洲、英國和美國開發新冠疫苗和治療方法的公司作為目標。過去數十年來，西方國家一直對中國讓步，包括讓其加入世界貿易組織，認為中國會開放其經濟和政治。遺憾的是，這些承諾至今都沒有兌現。

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他又指，中國的新冠疫情響應「消除了對其意圖的任何揮之不去的疑慮」。中國大力主張的國際項目「一帶一路」倡議，涉及向貧困國家提供不可持續的貸款，用於聘用中國企業和勞動力建設毫無用處的基礎設施項目。這些國家對中國債務，使其主權受到損害，只能在聯合國和其他問題上遵循中國路線。

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責任編輯：陳建錫

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